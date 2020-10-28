建築師學會展覽　重現港式戲棚傳統技藝

由香港建築師學會主辦的洛杉磯建築展覽—「島與半島」，將舉辦香港回應展，展出超過十份香港參展團隊的建築藝術展品，說明香港建築的獨特之處，當中有作品會重現天后誕戲棚的傳統建築技術，體現人們利用竹枝等的簡單材料，在崖上搭建出臨時戲棚。

荃灣如心廣場商場一期中庭將舉辦展覽，展出超過10份來自香港參展團隊的建築藝術展品。（王潔恩攝）

展覽會在荃灣如心廣場商場一期中庭舉行，日期為10月31日至11月9日。展覽將展出12件作品，並以「魅」、「效」、「序」、「變」為主題，展示由4個核心價值所衍生的香港建築方法。

聯合總策展人張海活說，今次展覽會結合文學，由作家黃怡為每件作品寫下短篇小說，參觀者可以領取場刊細讀。

有展品會透過模型，展出天后誕戲棚的傳統技藝。（王潔恩攝）

展現傳統建築技術

其中一樣展品，會利用模型展出天后誕戲棚的傳統技藝。在蒲台島，為慶祝天后誕時，人們會在崖上搭建戲棚演出神功戲，傳承出傳統建築的技術，而且搭建的過程十分迅速，反映出香港的高效能。

聯合總策展人蘇國堅說，雖然只是只用竹枝或木等簡單材料，甚至只能以船隻運送物資，但人們仍能在海崖上搭建出臨時戲棚，結構與日本的清水寺很類似。

參展者將從歷史建築保存下來的木門、氣窗及水泥花地磚、水磨石招牌等放置在展品內。（王潔恩攝）

展出歷史建築的配件

另外一樣展品則名為「歷史之島-共生」，參展者將從歷史建築保存下來的木門、氣窗及水泥花地磚、水磨石招牌等放置在展品內。蘇國堅說，當中有地磚是來自灣仔茂蘿街7號，而灣仔茂蘿街7號是10幢被評為二級歷史建築的戰前樓宇。