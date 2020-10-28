新冠肺炎｜增兩宗輸入　連續3日本地零感染　印度航空三度遭禁飛

衞生防護中心公布，本港今日（28日）新增2宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，均屬輸入個案，分別來自印尼及印度，已連續三日沒有新增本地感染個案。 其中28歲女患者乘印度航空「AI1316」航班於10月26日抵港，同一班機累計5人確診，衞生署宣布，禁止印度航空營運的客機從印度孟買飛抵本港，禁令維持兩周，今次已是印度航空第三次遭本港禁飛。

本港增兩宗輸入輸入個案，連續3日本地零感染。（資料圖片／羅君豪攝）

新增的兩宗確診個案均屬輸入個案，兩人均無病徵，其中第5310宗個案、37歲女患者是外傭，10月17日乘坐CX780從印尼抵港，入住荃灣絲麗酒店。第5311宗個案、28歲女患者則於10月26日乘坐印度航空AI1316，從印度抵港。

昨日亦有4名從印度抵港的患者確診，衞生防護中心一度公布四人於10月26日乘坐的航班編號為「AI316」，署方今日更正為「AI1316」，故連同今日個案，至今同班機已有累計5名患者確診新型肺炎。

衞生署發言人回覆查詢時指，由於印度航空營運於10月26日由印度孟買飛抵香港的航班AI1316，有5名乘客經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本，化驗確診新型冠狀病毒肺炎，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止印度航空營運的客機在10月28日至11月10日期間從印度孟買着陸香港。

今次是印度航空第三度遭本港禁飛，首次在8月被停飛的航班是AI314，有13名同機乘客確診；至9月再有6名同機乘客坐AI310抵港後確診，印航再遭停飛兩周。

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抵港人士需交深喉唾液樣本及漱口樣本

衞生防護中心又透露，有關今日在機場開展RT-LAMP快速核酸檢測技術的評估測試，將測試兩周，以評估測試的靈敏度及可靠性。中心公布從機場入境的人士抵港後，須按現行安排立即前往衞生署設於機場禁區內的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並交予衞生署工作人員作RT-PCR檢測。

入境人士之後需按指示到臨時樣本採集中心內的「快速檢測區」聽取講解，然後依指示收集另一個樣本（漱口樣本）作RT-LAMP快速核酸檢測，過程約為30分鐘。有關樣本將由本港私營化驗所進行化驗。據了解，將由檢測機構Prenetics承辦化驗工作。