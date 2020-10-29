港首三季職位空缺跌五成　蒸發逾50萬份工　人力顧問料裁員潮將至

新冠肺炎疫情重創各行各業，人力資源管理學會今日（29日）公布，發現僱員今年平均加薪幅度為1.4%，數字創10年新低，又預計失業率有機會達到雙位數。據了解，勞工處今年首三季錄得的私營機構職位空缺僅得50萬個，較去年同期的102萬，暴跌51%，蒸發約50萬份工；其中受疫情重挫的批發、零售、進出口貿易、飲食及酒店業，職位空缺數目急劇收縮，空缺減少72%。有人力顧問表示，近月職位空缺減少約五成，料年底會出現裁員潮。

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工聯會九龍東總幹事、勞顧會勞方委員鄧家彪透露，勞工處的職位空缺處理中心，一向集中處理私營機構僱主提交的空缺。惟處方最新文件顯示，今年首3季錄得的私營機構職位空缺約50萬，較去年同期的102萬，大跌51%。



若按行業分類，批發、零售、進出口貿易、飲食及酒店業去年錄得48.3萬空缺，今年截至9月僅得13.3萬，大跌72%。此外，運輸、倉庫及通訊業亦是重災區，去年錄得8.4萬，今年卻僅得2.5萬，跌幅亦有七成。鄧家彪認為，受疫情影響，限制大部分經濟活動，預料10月失業率會升破7%，政府當務之急需思考如何剌激經濟，包括盡快通關、加快基建及創造職位等。

鄧家彪預料10月失業率會升破7%。（資料圖片／張浩維攝）

人事顧問料保就業計劃完結將現裁員潮

合眾人事顧問有限公司總經理蘇偉忠表示，不同行業間的空缺參差，加上疫情關係，不少僱主放緩招聘計劃。他說，酒店、旅遊、零售等行業，幾乎暫停招聘，「只有裁員，唔會加人」，但網絡銷售、資訊科技、醫療等行業相對平穩。蘇又提到，預計情況持續，「新年前都唔會有好轉，年尾本身係淡季，以前節日都話會請下人，但依家幾乎停晒」。



至於失業率方面，他相信短期內仍會上升，近日國泰宣布裁員、有旅行社推停薪留職計劃，失業率超越沙士8.5%高位亦不會感出奇，「依家仲有保就業計劃拖時間，當12月完結，相信唔少公司會大規模裁員」，料航空、旅遊業等將是「重災區」。

資深人力資源顧問周綺萍。（資料圖片）

資深人力資源顧問周綺萍說，今年自疫情起，職位空缺數字已開始下降，相信現較去年同期跌一半，但資訊科技、保安、清潔等仍有稍微上升。她相信，來年有一半僱主決定凍薪，加薪幅度亦會遜於今年1.4%的水平，「可能得零點幾（百分點）」。她預料，保就業計劃結束後，12月至2月會出現裁員潮，惟估計失業率未必會升至雙位數。