恆香老餅家指前董事侵權　向法庭申請禁制令並要求賠償

海關上月揭發有人售賣懷疑冒牌「恆香」的月餅及月餅券，並拘捕多人，包括恆香老餅家的前董事鄭鴻杰。鄭事後召開記者會，自稱是「恆香餅家」的第二代傳人，並強調無售賣冒牌月餅。「恆香老餅家」昨(28日)入稟高等法院，聲稱持有「恆香」商標，並指鄭的行為屬侵權。「恆香老餅家」要求法庭禁制鄭再作出侵權行為，並向他索償。

原告為恆香老餅家有限公司，被告為鄭鴻杰。

原告在入稟狀指，在香港和內地持有多個「恆香」的商標，惟原告指，被告作出影射原告產品的行為。

被告自本年7月起，以「恒香餅家」名義經營，並在元朗大樹下西路崇正新村設有廠房。而被告一方製作和售賣的月餅，月餅和包裝上均有「恆香月餅」的字眼。此外，被告出售的月餅券有「紮根香港一百年」的字眼，並展示「恒香双白」月餅的圖片。

入稟狀中指，被告作為原告的前董事和股東，是得知原告持有涉案商標。此外，海關於本年9月18年採取行動，檢獲涉侵權月餅和月餅券，被告亦被捕。

原告要求法庭頒發禁制令，禁制被告作出相關侵權行為。原告亦要求被告，交出侵權的產品和相關文件。此外，原告亦要求被告就其侵權行為作出賠償。

案件編號：HCIP61/2020

海關上月揭發疑有冒牌恆香月餅，涉事雙方均有開記招講述事件。(詳看下圖)