調查指六成駿洋邨一至三座準租戶現居劏房　倡政府提供免租安排

政府早前徵用駿洋邨作檢疫用途，其後分兩批安排住戶入伙，當中第四及第五座住戶已於8月起陸續取鎖匙，而第一至第三座則預計於明年1月起可以遷入。 公屋聯會等團體向駿洋邨第一至三座的準租戶調查，結果發現有約六成人居於面積少於100平方呎的劏房，並有五成人每月要交5000元或以上的租金。他們促請政府盡快交代向受影響租戶發放津貼計劃的細節，並提供免租安排。他們又建議應加快向輪候公屋逾三年的申請者提供現金津貼，並應推行劏房租務管制。

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公屋聯會、公民力量及火炭連線於今年9月底至10月，透過問卷調查及探訪，收集100份由駿洋邨第一至三座的準租戶填寫的問卷。調查發現，有約六成人現居住於面積少於100平方呎的劏房單位，逾半劏房戶月租為5000元或以上。此外，調查發現有近九成準租戶輪候公屋時間達六年或以上。

當中有準租戶面對子女跨區上學的情況，亦有人於單位租約期滿後，未有與業主簽新租約，擔心會被業主收回單位。

政府早前指房委會會再向受影響住戶提供津貼，他們建議政府應盡快交代發放津貼計劃的細節，並應向受影響租戶提供免租安排。他們又建議應加快向輪候公屋逾三年的申請者提供現金津貼，並應推行劏房租務管制。