政府統計處早前（20日）公布，7月至9月經季節性調整失業率為6.4%，屬近16年來的高位；失業人數增加1.15萬人至近26萬人；就業不足率維持於3.8%。其中，20至24歲年輕人失業率破兩成，創十年新高。

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政府早前（20日）公布最新失業率升至6.4%，當中20至24歲市民失業率更達20.1%，與12月至2月的數字相比，增幅冠絕所有年齡組別。青少年失業率破兩成創十年新高。在社會事件及新冠肺炎疫情下，應屆畢業生面對更大的求職壓力。

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