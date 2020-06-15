政府委評審會審核非政府機構過渡性房屋項目　運房局副局長任主席

政府委任「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會的六名非官方成員，任期三年，至2023年6月，主席會由運輸及房屋局副局長出任。

社聯於南昌街首個組合屋社會房屋項目。（資料圖片／李澤彤攝）

政府委任「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會的六名非官方成員，任期三年，至2023年6月。評審委員會負責審核資助計劃的申請和監督計劃的推行，首次會議暫定於6月下旬舉行。

評審委員會主席會由運輸及房屋局副局長出任，即現任副局長蘇偉文任首屆主席。獲委任的非官方成員包括工程師學會代表何志誠、建築師學會代表何建威、測量師學會代表甘家輝、香港大學城市規劃及設計系教授趙麗霞、許美嫦和李巧兒。官方成員則由房屋署署長或其代表，以及社會福利署署長或其代表擔任。

評審委員會主席會由運輸及房屋局副局長，即蘇偉文擔任。（資料圖片／張浩維攝）

早前立法會通過政府提出設立資助計劃的撥款建議，撥款涉及50億元，協助和促成非政府機構推行過渡性房屋項目，增加過渡性房屋的供應。政府在2019年《施政報告》公布， 未來三年合共提供10,000個過渡性房屋單位的目標，並於本年1月公布提升三年目標至15,000個單位。