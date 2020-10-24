蟹冷知識｜秋天食螃蟹必知蟹膏、蟹黃分別　大閘蟹蟹黃甘香美味！

每當入秋，正是品嚐螃蟹的時節，人說「九圓十尖」指的就是農曆九月要吃母蟹，而十月要吃公蟹，這個時節是他們準備交配前的成熟期，所以特別肥美。螃蟹的種類繁多，有人愛松葉蟹肉的鮮甜，有人獨愛大閘蟹的蟹膏。不過，大閘蟹的金黃色蟹黃甘香，為什麼每隻蟹的蟹黃顏色略有不同？蟹膏又是什麼來的？

▼蟹膏、蟹黃有什麼分別？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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我們都知道蟹分雌雄，母蟹的腹部呈圓形，公蟹的腹部呈尖形。蟹膏是公蟹的精囊、精液和內臟集成的濃稠物，黃色部分是大閘蟹的肝胰臟。精子未熟時呈青白色，半透明的果凍狀，煮熟後便變成乳白色，因此又稱白膏，吃來有種黏口的感覺，比雌蟹甘香。

再來說說蟹黃，它是母蟹體內的卵巢和消化腺。蟹黃並不是螃蟹的蟹卵，當它體積變大、呈鮮艷的橘黃色時代表母蟹的性腺已經成熟，此時生產排出體外的是蟹卵，留在體內性腺中的卵細胞仍然屬於蟹黃的一部分。蟹黃的質感像蛋黃，口感豐腴。市面上的膏蟹有兩種，河蟹膏微甜略帶泥味，而海蟹膏鮮甜微鹹略腥，例如大閘蟹屬於河蟹，而花蟹則是海蟹的一種。蟹黃中富含蛋白質、磷脂和其他營養物質，營養同樣豐富，但是油脂和膽固醇的含量也相對較高，所以三高人群，和患有心腦血管疾病的人群，不建議食用蟹黃，但可以少量食用蟹肉。

黃色的部分是蟹的肝胰臟。不少客人都愛吃蟹膏、蟹黃，所以鍾情蟹膏豐富的大閘蟹。由於蟹的素質會因應不同水質、地質、天氣而產生差異，因此每一隻蟹的蟹膏、蟹黃的顏色和分量都略有不同。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：秋季大嘆螃蟹前 先了解蟹膏、蟹黃分別】