防疫抗疫基金｜體育處所資助計劃今起申請　合資格可獲3萬元資助

第三輪防疫抗疫基金的「體育處所資助計劃」，今日(30日) 起接受申請。每所合資格體育處所可獲一筆過30,000元資助，但不包括住宅或私人機構會所體育設施、健身中心、遊樂場所、泳池，或私人遊樂場地契約設施，以及已受「防疫抗疫基金」其他資助的處所。 計劃將於下月30日截止申請，民政事務局已委託港協暨奧委會協助推行。

此助計劃不涵蓋健身室，因「防疫抗疫基金」已另設健身中心資助計劃。(資料圖片)

政府發言人表示，鑑於7月中旬疫情加劇，政府進一步收緊保持社交距離的措施，所有體育處所被指示暫停營運。計劃旨在為受影響的體育處所提供財政紓困。根據《規例》及計劃申請指引，合資格體育處所指，在香港擁有固定地址及獨立營運的處所，主要及實質業務為提供室內或室外體育活動，而該等活動須為相關體育總會，或康文署認可體育機構所推廣活動。

計劃的申請資料已上載至民政事務局網頁。申請表格及指引可於該網頁下載。



申請的審核工作會於申請期內同步展開，政府會因應申請人所提交的所有資料予以考慮。為免延誤審批，申請人須確保所提交資料的準確性。



民政事務局已委託中國香港體育協會暨奧林匹克委員會協助推行該計劃。如對計劃及申請手續有任何疑問，可致電2504 8440或電郵至aefsps@hkolympic.org查詢。

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