萬聖節｜酒吧業：政府將嚴厲執法　籲客人「唔好飲咁大　咁忘形」

新冠肺炎疫情未平，惟明天（31日）是萬聖節，料不少市民會到酒吧慶祝。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今天（30日）在電台節目表示，食環署及警方表明本周末會嚴厲執法，而防疫措施新增一項限制，要求客人不能「邊行邊飲」，離開餐桌便禁止飲食及必須戴口罩，業界擔心客人未必熟悉新規定，已加印海報，貼在店內外提醒客人，他又稱，相信政府推出多項指引，是為了「提醒大家飲還飲，唔好飲咁大，唔好咁忘形。」

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁。（資料圖片／盧翊銘攝）

梁立仁在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，業界擔心員工及客人都未必熟悉新的防疫規定，已印製海報，貼在店內外作出提醒。被問到禁止客人「邊行邊飲」的規定在執行上會否有困難時，他稱相信政府推出多項指引，是為了「提醒大家飲還飲，唔好飲咁大，唔好咁忘形。」他指業界已要求員工見到忘形的客人時要作出提醒。

另外，香港大學微生物學系講座教授袁國勇建議酒吧客人用飲管飲酒，以減低風險。梁立仁表示，明白專家建議是為了安全，業界認為若做到就可通宵營業，「試下都不妨」，惟他承認或較難執行，「有啲客人開懷暢飲，可能覺無癮。」現時酒吧會主動問客人是否需要飲管，如有需要就會提供。

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