新冠肺炎．10.30｜萬聖節前現感染源頭不明患者　警晚上巡蘭桂坊

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署今日公布昨日錄得7宗新個案，累計增至5 321宗。當中6宗為輸入個案，但另一宗為感染源頭不明的本地個案，患者為一名44歲男子，報稱居於北角清華街10至16號，全幢為中聯辦物業，他在上環信德中心西座32樓任職。衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午曾稱他農曆年之後一直留港，衞生署晚上才澄清，患者9月底至10月曾返內地，於本月6日經深圳灣口岸入境，屬豁免檢疫人士，惟推斷他在本月25日才發病，惟已過14日潛伏期。 另外，由今日（30日）凌晨12時開始，餐飲處所每枱人數放寬至最多六人，而酒吧每枱則最多四人；兩個處所的可提供堂食時間亦延長至凌晨2時，可容納人數上限則放寬至75%。 明日為萬聖節，不過今日適逢Happy Friday，加上酒吧防疫限制放寬，蘭桂坊節日氣氛濃厚，到處都喧嘩鬼叫，鬼聲鬼氣，不少人提早慶祝萬聖節。

新冠肺炎｜酒吧放寬4人一枱 蘭桂坊現8人枱疑違規 食環、警巡查

【23:55】10月31日是一年一度的萬聖節，不少市民往年都會到酒吧慶祝。政府日前公布由周五（30日）起，放寬餐飲業堂食時間可營業至凌晨1時59分；酒吧每桌人數則由2人增至4人，但顧客在離開餐桌範圍後不准飲食，並必須戴口罩。

在酒吧雲集的蘭桂坊中，周五晚上7晚許不少酒吧室外位置都已坐滿 ，但未見往年人山人海、馬路上都擠滿人的情況。另外，有酒吧戶外位置一枱坐了至少八人，而中間亦未見隔板，疑違反食肆或酒吧一枱的人數限制。 於晚上約10時許，食物環境衞生署副署長黃淑嫻及港島總區指揮官郭柏聰，聯同大批警員及食環署職員於蘭桂坊一帶巡查，並提醒途人勿違反四人限聚令。被問及為何警方沒有執法，郭回應指「我哋喺度就已經係執緊法，希望市民萬聖節遵守規定」。

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限聚令｜放寬6人一枱 食客約朋友打麻雀食飯 火鍋店報復式消費

【23:20】本港新冠肺炎疫情緩和，政府早前宣布今日起，放寬部分防疫措施，食肆從最多4人增至6人一枱，堂食時間延至凌晨2時，入座率可放寬至七成半。 放寛食肆防疫措施首晚，有酒樓食客表示，周末兩日已約好朋友打麻雀及吃飯。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，措施放寬後，酒樓每層座位增30至50個座位，預料午市生意額最多增5%，但整體不會有明顯好轉。 相反，紅磡616牛肉火鍋專門店今日傍晚6時半，不足半小時已座無虛席。該火鍋店合夥人、香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指，本周末將出現報復式消費，生意甚至較以往超出三成。

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新冠肺炎｜港人有望「返鄉下」？ 日本11月起解除拒入境禁令

【23:00】本港新冠肺炎疫情放緩，日本政府宣布，下周日（11月1日）凌晨0時起，調低東南亞多地，包括香港的「感染症危險情報」等級，同時解除「拒絕進入日本國境」的禁令。然而，港人想「返鄉下」仍需再等。由於往日本免簽證安排未恢復，港人必須申請到商務簽證或因特別原因獲發簽證才可入境日本，而抵日後須隔離14天，期間不得乘搭公共交通工具，因此解除拒入境禁令只是第一步，仍未能如疫前往旅行觀光。

新冠肺炎｜一文看清確診者行蹤 啟業邨「德源極上串皇」即日停業

【22:05】新冠肺炎疫情斷斷續續，衞生署今天公布昨日錄新增7宗確診個案，當中包括一宗本地感染，未明源頭個案再現。居北角患者在有病徵前後，先後到過鰂魚涌柏架山及九龍塘筆架山行山，並光顧蘇屋邨一間茶餐廳及啟業邨大棑檔「德源極上串皇」。

「德源極上串皇」餐廳負責人陳先生表示，他於今日下午得知曾有確診者到訪後，便在衛生署指引下進行清潔，而啟業邨辦事處亦已聘請專業團隊明早9時，為餐廳徹底消毒，陳先生也要求所有餐廳員工進行病毒檢測。

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【21:15】萬聖節前夕兼酒吧防疫限制放寬，蘭桂坊有不少人光顧，警方人員9時許派出四人拿着喇叭在場巡視，提醒在場人士要遵守4人限聚令，否則可能被票控2,000元。警方亦有進入酒吧巡視，並提醒在晚上10時會再來。

新冠肺炎｜衞生署幫張竹君澄清：男患者本月6日深圳返港豁免檢疫

【20:22】衞生署衞生訪護中心表示，在進一步跟進5321個案病人的外遊資料。經核實出入境紀錄，病人在潛伏期期間（即10月13至26日）沒有離港，但9月底至10月初曾到訪深圳，並於10月6日經深圳灣口岸以豁免人士身份回港，病人於10月9日進行的病毒檢測為陰性。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日記者會上稱，據資料患者由農曆新年至今都無離開過香港。新冠肺炎肺炎潛伏期一般為14日，據張竹君表示，患者在本月28日（本周三）再檢測才呈陽性，他在27日（本周二）出現病徵，即已過了潛伏期。

新冠肺炎｜源頭不明患者居北角清華街 物業由中聯辦持有作宿舍

【19:56】衞生防護中心今日（30日）公布昨錄得的七個確診當中，六宗為輸入，而一宗本地無源頭個案，為一名在信德中心西座上班及居住在北角清華街10至16號的44歲男子。患者工作地點為信德中心西座32樓，共有五間公司，亦有中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦（中聯辦）公室港島工作部；而患者報住地址，根據土地註冊處紀錄，全幢大廈由中聯辦持有，街坊指為宿舍。

料最少20間旅行社將裁員 旅業工會吐苦水：停薪留職不如索性倒閉

【17:35】新冠肺炎疫情持續，政府保就業計劃將於11月底完結，旅遊業界近日紛紛表示將進入冰河時期。工聯會共四個旅遊業屬會今日表示，保就業計劃及第三輪防疫抗疫基金即將完結，已得知有20至30間中及大型旅行社準備大裁員，相信受影響僱員超過6,000人，呼籲政府必須緊急採取措施挽救。

工會向特首提出「雙管齊下」的建議，包括特別為旅遊業設立行業支援基金，並繼續提供抗疫基金支援，以渡過難關；同時須盡快推行健康碼，恢復與內地及澳門通關。

新冠肺炎｜隔5天再現不明源頭個案 信德文職男確診 曾行畢架山

【16:46】張竹君表示，源頭不明男子任職的工作點，部份人會在茶水間漱口，而他在行山期間很多時候沒有戴口罩。

據有報道指該男子是從內地回港的免檢疫人士，張竹君回應稱患者自農曆新年後沒有離開香港。

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增7宗確診個案，輸入佔6宗 一宗源頭不明個案44歲男子住北角，於上環信德中心西座工作。曾到畢架山行山，並到過多間食肆進食。他工作地點有40人左右，同小組坐得較近、共用茶水間人士、11位清潔工要檢疫。他在潛伏期內，有和朋友在10月23日晚在灣仔1港灣道體育館打羽毛球，波友要做測試。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報10宗個案，無病人離世。有9名病人康復出院，至今累計5082病人出院。截至今早9時，至今有97 名確診病人分別在醫管局18間醫院留醫，當中：

9 人情況危殆

4 人情況嚴重

84 人情況穩定

疫情轉穩, 上月公院恢復陪產, 丈夫可按醫護指示可入產房陪產。另外在非緊急醫院恢復探訪安排。

旅遊氣泡｜Prenetics購牛津大學快速測試 機場等結果僅需半小時

【15:52】為配合與新加坡建立的旅遊氣泡，政府委託了檢測公司Prenetics，在香港機場提供英國牛津大學團隊研發的Oxsed RaViD Direct 快速測試。傳統核酸檢測需等待4小時以上方有結果，新測試運用了RT-LAMP技術，等候時間僅需15至30分鐘，其靈敏度為92%至100%。

由前日（28日）開始，香港國際機場開始測試Oxsed RT-LAMP核酸檢測技術，旅客可留下唾液作檢測，為期兩周。

【11:46】消息指，本港今日新增大概七宗新冠肺炎確診個案，包括一宗感染源頭不明個案，是相隔5天再現本地源頭不明個案。

萬聖節｜酒吧業：政府將嚴厲執法 籲客人「唔好飲咁大 咁忘形」

【11:04】香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今天（30日）在電台節目表示，食環署及警方表明本周末會嚴厲執法，而防疫措施新增一項限制，要求客人不能「邊行邊飲」，離開餐桌便禁止飲食及必須戴口罩，業界擔心客人未必熟悉新規定，已加印海報，貼在店內外提醒客人，他又稱，相信政府推出多項指引，是為了「提醒大家飲還飲，唔好飲咁大，唔好咁忘形。」

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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