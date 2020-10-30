迪士尼委莫偉庭任CEO推動復蘇　奇妙夢想城堡料年底前揭幕

迪士尼樂園、體驗及消費品（Disney Parks, Experiences and Consumer Products）今天（30日）宣布，委任莫偉庭(Michael Moriarty)出任香港迪士尼行政總裁( CEO），任期將由今年12月27日起生效。園方指莫偉庭對香港市場認識，將有助度假區在推動香港旅遊業復蘇方面發揮正面的作用。 現任行政總裁楊善妮(Stephanie Young)將轉任迪士尼樂園、體驗及消費旗下的消費品、遊戲及出版業務總裁一職。迪士尼今日透露，楊善妮將為「奇妙夢想城堡」揭幕，慶祝度假區15周年，意味增高後的城堡快將開幕。

新冠疫情緩和下，香港迪士尼樂園於上月底已經重開。（資料圖片/張浩維攝）

莫偉庭在港居住15年

莫偉庭加入香港迪士尼前任職孩之寶公司，並晉升為孩之寶遠東有限公司總經理及全球採購高級副總裁，該公司辦事處設於香港；他曾在華特迪士尼公司工作14年，期間在華特迪士尼世界度假區、華特迪士尼幻想工程及香港迪士尼樂園度假區擔任不同的管理職位。莫在2009至2012年為香港迪士尼的首席財務總監，負責度假區整體的財務管理、財務控制、企業聯盟、以及科技和數碼策略，當中曾展開擴建工程，園區增加約四分之一，包括新增多個主題區、遊樂設施及娛樂體驗。

另外，莫偉庭於Lehigh University的財務管理學士學位及工商管理碩士畢業，並他與家人居住香港近15年。

楊善妮將會在12月擔任迪士尼樂園、體驗及消費旗下的消費品、遊戲及出版業務總裁一職。

迪士尼樂園委任莫偉庭出任新行政總裁。 （迪士尼樂園提供圖片）

迪士尼樂園國際總裁及董事總經理艾書琳 (Jill Estorino) 在宣布任命時表示，今次的委任正值香港迪士尼踏進15周年，莫偉庭擁有豐富的財務管理、商業策略及營運的經驗，加上對香港市場的認識及在亞洲區的網絡，將有助度假區在推動香港旅遊業復蘇方面發揮正面的作用。

艾書琳感謝楊善妮對樂園度假區的傑出貢獻，稱在她的領導下，迪士尼推出了全新遊樂設施「蟻俠與黃蜂女:擊戰特攻!」, 持續打造度假區成為迪士尼獨有的Marvel基地，「並將為奇妙夢想城堡揭幕」，慶祝度假區15周年，意味城堡將在楊善妮離任前揭幕。

另外，樂園表示，「奇妙夢想城堡」雖然仍在最後裝修階段，但背面建築大部份金屬棚架已經卸下，外牆已完成色彩粉飾，主題塔樓細節亦已經完成。現時只欠《魔雪奇緣》主題塔樓及「童話藝坊」鐘樓建築仍在粉飾中，預計新總裁上任前後時間再一同登場。