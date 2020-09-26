收回迪士尼二期預留地　商經局︰對用途持開放態度　可研放寬高限

政府本周三（23日） 公布，竹篙灣香港迪士尼樂園度假區二期土地認購權，在本周四（24日）屆滿後不延長，涉60公頃土地。惟翻查該用地契約，第二期土地上不能興建興建房屋、商業設施、酒店、馬場等設施，而所建建築物不能高於20米。 《香港01》日前向商務及經濟發展局查詢收回用地後，會否賣地或興建過渡性房屋等，局方稱對該土地用途持開放態度，如有需要會與華特迪士尼公司探討放寬契約限制。

政府發言人表示，華特迪士尼公司早前已知悉政府不會延展有關用地認購權的決定。

根據《大嶼山東北部分區計劃大綱圖》，有關用地是規劃作未來旅遊發展之用；按《限制性契約》，有關用地只可用作相關商業、休憩、體育及文化等用途，但不可用作房屋用途。此外，分區計劃大綱圖和《限制性契約》均有限制建築物高度。

有需要會與迪士尼探討放寬土地限制

惟考慮到現時全球旅遊業不景氣，政府現階段沒有計劃把有關用地作旅遊相關發展，「政府就有關用地用作對整體社會有裨益的用途持開放態度。如有需要，政府會與華特迪士尼公司探討放寬《限制性契約》發展限制的可能性。」

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料竹篙灣年底提供3,500個檢疫單位

發言人表示，目前該用地會作臨時檢疫設施，安排染疫確診患者的密切接觸者入住。會繼續因應疫情發展，檢視檢疫設施的供應和需求。竹篙灣檢疫中心第一期已於今年7月開始運作，提供800個檢疫單位。為確保檢疫設施充足以應付下一波疫情，竹篙灣第二期將會在9月內落成，提供700個單位；而第三及第四期將於本年年底落成，提供2,000個單位。