迪士尼樂園為新加坡旅客提供優惠　暫不會放寬入場人數

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

第三波疫情趨緩和，本港兩大主題樂園已重新開幕，其中香港迪士尼樂園於上月25日重開後，與海洋公園一樣實施入園預約制。政府日前公布，周五起可放寛主題公園人流限制，由本來的50%容量增至75%。樂園表示，由於仍有社交距離限制，因此會適時調節入場人數及人與人之間的距離，並不會即時增加每日入場人流。

樂園又表示，因應新加坡與香港將會推出旅遊氣泡，已跟當地旅行社等聯絡，推廣各種來港優惠。

樂園表示，「奇妙夢想城堡」雖然仍在最後裝修階段，但背面建築大部份金屬棚架已經卸下，外牆已完成色彩粉飾，主題塔樓細節亦已經完成。現時只欠《魔雪奇緣》主題塔樓及「童話藝坊」鐘樓建築仍在粉飾中。

樂園提到，近日有不少市民於假日到園區酒店「staycation」，對酒店業務有正面增長。迪士尼樂園表示，大多賓客會自律保持社交距離，而現時不少客人選擇到酒店度假，迪士尼樂園酒店方面亦推出各種餐飲優惠應市。

+2
+2
+2

新加坡將與香港推出旅遊氣泡，樂園表示已跟當地旅行社等聯絡，推廣各種來港優惠，現時主要與本地旅行社合作，推出本地遊優惠增加客量，近日亦受惠於多個長假期，帶動入場人數。

已於9月25日重開的香港迪士尼樂園尼樂園，正推出3人遊奇妙優惠，由即日起至2020年11月15日期間入園，1日門票買二送一，即享2人價，3人遊優惠，樂園現時仍在逢星期二、星期四休息。

收回迪士尼二期預留地　商經局︰對用途持開放態度　可研放寬高限
迪士尼重開　新城堡計劃聖誕前開放　遊人能否再睇煙花取決一因素
迪士尼二期土地建屋？　兩大問題：交通配套不足　與樂園不協調
迪士尼樂園重開　遊人興奮瞓唔着　直擊新奇妙夢想城堡
迪士尼擴建地遭收回　姚思榮：可起賽車場　以大嶼山旅遊分流旅客
政府收回迪士尼樂園二期用地　旅遊業：搬海洋公園入去唔係無可能
迪士尼二期60公頃地　料至少可建逾2萬單位　議員促政府盡快檢討
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。