迪士尼樂園為新加坡旅客提供優惠　暫不會放寬入場人數

第三波疫情趨緩和，本港兩大主題樂園已重新開幕，其中香港迪士尼樂園於上月25日重開後，與海洋公園一樣實施入園預約制。政府日前公布，周五起可放寛主題公園人流限制，由本來的50%容量增至75%。樂園表示，由於仍有社交距離限制，因此會適時調節入場人數及人與人之間的距離，並不會即時增加每日入場人流。 樂園又表示，因應新加坡與香港將會推出旅遊氣泡，已跟當地旅行社等聯絡，推廣各種來港優惠。

樂園表示，「奇妙夢想城堡」雖然仍在最後裝修階段，但背面建築大部份金屬棚架已經卸下，外牆已完成色彩粉飾，主題塔樓細節亦已經完成。現時只欠《魔雪奇緣》主題塔樓及「童話藝坊」鐘樓建築仍在粉飾中。

樂園提到，近日有不少市民於假日到園區酒店「staycation」，對酒店業務有正面增長。迪士尼樂園表示，大多賓客會自律保持社交距離，而現時不少客人選擇到酒店度假，迪士尼樂園酒店方面亦推出各種餐飲優惠應市。

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新加坡將與香港推出旅遊氣泡，樂園表示已跟當地旅行社等聯絡，推廣各種來港優惠，現時主要與本地旅行社合作，推出本地遊優惠增加客量，近日亦受惠於多個長假期，帶動入場人數。

已於9月25日重開的香港迪士尼樂園尼樂園，正推出3人遊奇妙優惠，由即日起至2020年11月15日期間入園，1日門票買二送一，即享2人價，3人遊優惠，樂園現時仍在逢星期二、星期四休息。