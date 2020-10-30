美禁「香港製造」標籤　邱騰華︰正式要求世貿處理對美投訴

美國總統特朗普早前宣佈，將取消香港的特殊待遇，包括香港生產的商品，出口到美國時要必須標記其原產地為「中國」，不得使用「香港製造」標籤，有關措施曾延後45日，至11月9月實施。 商務及經濟發展局局長邱騰華早前就安排表明不接受及強烈反對，他今日（30日）表示，港府已按世貿解決爭端機制，正式要求世貿處理港府對美國的投訴，是回歸以來，香港首次對世貿成員國作出投訴。 根據世貿機制，美方需要在港府提出磋商後，10日內作出回應，亦要在30日內與香港進行磋商。如果雙方未能在60日內透過磋商得到解決，特區政府有權、亦會要求世貿設立專家小組，審議有關爭端。邱強調，本地製造商已受到影響。

【15:50】邱騰華指，港美關係並非單單是跟某一政府，或某一個人有關。他認為，無論美國大選的結果如何，有關的問題要有所處理。他又稱，今次事件不涉外交問題，港府是運用《基本法》下經貿範疇，以及作為獨立關稅區的相關權力，按機制以解決貿易爭端。

【15:47】邱騰華指出，今次是回歸後，香港首次對世貿成員國作出投訴。香港及美國都是世貿成員，雙方要尊重規距。按世貿規定，解決爭端有過程、步驟，如美方60天內沒有合理回應解決，世貿會成立專家小組解決爭端。早前美方與歐盟就鋁材產品進口爭議，以及中美就301調查及關稅問題，亦試過成立專家小組解決。他指，希望唔需要行到此步。

邱強調，由於輸美產品禁「香港製造」標籤安排，11月10日正式生效，香港出口到美國已受影響，業界採取不同方式迴避。雖然美國佔香港出口貨品的0.1%，但都對製造商有影響。他又指，港美雙邊關係屬互惠互利，若單方面措施損關係，對商界、消費者都有影響。過去中美、港美爭端都對貿易有所影響，美國在港的貿易順差亦已下跌逾10%，是近年首次。

【15:32】邱騰華表示，港府已按世貿解決爭端機制，正式要求世貿處理港府對美國的投訴，並已去信美國貿易代表，香港已按世貿機制向美方採取行動。港府9月16日已要求美方撤回違反世貿要求的決定，尋求在世貿框架外透過雙邊商討解決問題，但至今美國未有回覆，亦未有撤回決定。港府駐華盛頓經貿辦，曾與當地部門會面，有要求美方撤回決定。香港特區駐世貿常設代表，已經向美國駐世貿代表發出通知，要求美方就新規定進行磋商。

邱強調，美方的決定貶損香港作為世貿成員的身分，美方過去6周反應亦令人失望，故須採取行動，維護香港作為世貿成員的利益。

根據世貿機制，美方需要在港府提出磋商後，10日內作出回應，亦要在30日內與香港進行磋商。如果雙方未能在60日內透過磋商得到解決，特區政府有權、亦會要求世貿設立專家小組，審議有關爭端。

美國總統特朗普早前宣佈，將取消香港的特殊待遇，包括香港生產的商品，出口到美國時要必須標記其原產地為「中國」，不得使用「香港製造」標籤，有關措施延後45日，至11月9月實施。距離時間越來越接近，港府多次表明不接受及強烈反對，並在早前的世貿組織總理事會上，清楚表達香港的立場，指美方的決定，無視香港作為獨立關稅區的事實外，亦為港美商界施加不必要的負擔及困難，令美國消費者造成混淆。

港府早前又指，有關標籤規定是要列明公認的產地，再次敦促美方履行承諾及作為世貿成員的責任，採取必要行動確保遵守世貿規則，又指如果美方不解決港府對修訂產地標籤的關注，港府有決心根據世貿爭端解決機制，捍衛自身合法權益。

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