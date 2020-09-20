美禁「香港製造」標籤　邱騰華批評美方要香港做「不實陳述」

美國總統特朗普早前宣佈取消香港的特殊待遇，包括香港生產的商品，出口到美國時要必須標記其原產地為「中國」，不得使用「香港製造」標籤。 商務及經濟發展局局長邱騰華在電視節目《講清講楚》指出，美國的做法等於要求香港作「不實陳述」，批評美方對市場做成混亂，影響本港權益。被問及日後的產品，是否要由國家商檢局作「國家級認證」，他強調，香港產地來源應由香港特區政府處理，故會維護「香港製造」的標籤。

商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片）

港府早前正式向美國政府交涉及去信，強烈反對並要求美方立即撤回有關規定。被問及美國撤回有關決定的成數，邱未有正面回應，但強調港府「認真處理」美方的行動，又重申美國惡意貶損香港獨立關稅地區地位、影響本港權益，又承認對香港經貿利益有損害，並令市場出現混亂。

他又指，無論按照常識或協議，一個地方生產的物件都不能作「不實陳述」，若地方是獨立關稅地區，可享有該地方自己的產地來源，「美國所採取的行動，是要求他們作一個不實陳述，即明明生產地方是香港，他（美方）不讓你用香港製造這標籤。」

質疑美國「輸打贏要」

政府曾指，若美國一意孤行，會按世貿爭端解決機制採取行動。對於訴諸機制是否有效，邱稱美國至今仍是世貿成員之一，而美國作為全球首一、二名的經濟體系，若選擇不遵守世貿的 「遊戲規則」，或被國際間質疑「輸打贏要」。他說，港府會先透過雙邊行動，視乎美方反應，又指香港政府不會退縮。

被問及日後的產品，是否要由國家商檢局作「國家級認證」，他強調，香港產地來源應由香港特區政府處理，故會維護「香港製造」的標籤。