香港製造｜港府向美方交涉　鍾國斌：一早應該咁做　劉兆佳指必需

美國總統特朗普上周宣佈，禁止出口至美國的商品使用「香港製造」標籤，新措施在11月9日起實施。事隔1個月，商務及經濟發展局局長邱騰華今天（16日）表示，已向美方就事件交涉，並表明若美國在交涉後仍一意孤立，將根據世貿爭端解決機制，向美國採取行動。 自由黨黨魁、紡織及製衣界議員鍾國斌接受《香港01》訪問時直言：「政府一早就應該咁做（向美方交涉）啦！」被問到為何港府事隔1個月才向美方交涉，鍾國斌分析指，世貿日前裁定美國向總額逾2,000億元的中國商品加徵關稅屬違規，認為港府因應此裁決作參考，方於今天正式向美國提出交涉。 全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》查詢指出，港府對美方採取行動是無可避免和逼不得己，猶如「為名譽和地位而戰」。劉兆佳認為，特區政府應借此機會，在國際場合反駁美國的無理指控。

鍾國斌指出，他在一個月前會見林鄭時，已要求她立刻跟進「香港製造」事件，認為「佢（林鄭）應該早啲做，點解今日先做？」（余俊亮攝／資料圖片）

鍾國斌指禁用「香港製造」未見影響

鍾國斌指出，他在1個月前會見林鄭時，已要求她立刻跟進「香港製造」事件，認為「佢（林鄭）應該早啲做，點解今日先做？」

世貿專家組日前裁定美國加徵中國商品關稅，違反自由貿易協定，鍾國斌認為，港府因應此裁決作參考，才於今天正式向美國提出交涉。

被問到「香港製造」標籤被禁用對商界有何影響，鍾國斌直指，很多人對此事不夠理解和有誤會，他指禁用「香港製造」的只有美國，其餘170多個國家對香港進口產品的規定依舊無變，加上新措施於11月才生效，暫時對本港商界未見影響。

劉兆佳接受《香港01》查詢指出，港府對美方採取行動是無可避免和逼不得己，也是必需的。

陳亨利支持特區政府據理力爭

香港紡織業聯會會長、港區人大代表陳亨利表示，支持特區政府據理力爭，向美方提出交涉及透過世貿組織的機制作出投訴，捍衛香港的權益。陳亨利又表示，歡迎世貿就美國加徵關稅作出公正裁決，希望美方尊重裁決，停止針對國家及香港的各種制裁行徑，才能共同推動世界經濟穩定健康發展。

陳亨利表示，支持特區政府據理力爭，向美方提出交涉及透過世貿組織的機制作出投訴，捍衛香港的權益。

劉兆佳：港府應把握機會在國際反駁美國無理指控

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》查詢指出，港府對美方交涉是無可避免、逼不得己和必需。劉兆佳指出，香港出品至美國的產品總額相當少，形容美方這些「政治小動作」對香港實際傷害很細。劉兆佳斥，美國藉「香港製造」等事件，從而向國際社會表態，指摘香港落實「一國兩制」失敗、沒有自治等。

劉兆佳形容，港府採取的行動猶如「為名譽和地位而戰」。劉兆佳指出，有人擔心因為香港向美國交涉，令美國有機會在國際舞台上，乘勢再批評香港的「一國兩制」和《港區國安法》，不過劉兆佳認為，特區政府應借此機會，在國際場合反駁美國的無理指控，更令國際社會明白《國安法》不會影響香港的自治和「一國兩制」，「可令國際社會知道《國安法》令香港嘅『一國兩制』更加紮實。」