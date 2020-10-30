確診大廈食肆｜患者行蹤曝光　啟業邨「德源極上串王」即日停業

新冠肺炎疫情斷斷續續，衞生署今天（30日）公布昨日錄新增7宗確診個案，當中包括一宗本地感染，未明源頭個案再現。居北角患者在有病徵前後，先後到過鰂魚涌柏架山及九龍塘筆架山行山，並光顧蘇屋邨一間茶餐廳及啟業邨大棑檔「德源極上串王」。 「德源極上串王」負責人陳先生表示，他於今日下午得知曾有確診者到訪後，便在衛生署指引下進行清潔，而啟業邨辦事處亦已聘請專業團隊明早9時，為餐廳徹底消毒，陳先生也要求所有餐廳員工進行病毒檢測。

潛伏期行柏架山 傳染期行畢架山

編號#5321患者為44歲男子，從事文職工作，居住於北角清華街10-16號，在上環信德中心西座32樓工作。衞生署晚上澄清，他在9月底至10月初曾到訪深圳，並於10月6日經深圳灣口岸以豁免人士身份回港，病人於10月9日進行的病毒檢測為陰性，但在28日的測則呈陽性。

當局會在他的住所派樽，而他公司有約40名職員，其中11人要檢疫，包括坐得較近、共用茶水間人士、清潔工，其他人亦會再接受檢測。

據衞生防護中心今日記者會的資料，患者回想自27日起感到疲倦，但無上呼吸道病徵，當局界定他的傳染期由25日起。他於25日曾與朋友到筆架山行山，期間沒有戴口罩，其後到蘇屋邨一間茶餐廳用膳；他又於28日曾到啟業邨大排檔德源極上串王用餐；他最後上班日為昨日（29日）。

至於潛伏期內，他於23日在港灣道體育館打羽毛球，而10月24日亦有與朋友到柏架山行山，沒有戴口罩。