限聚令｜放寬6人一枱　食客約朋友打麻雀食飯　火鍋店報復式消費

本港新冠肺炎疫情緩和，政府早前宣布今日（30日）起，放寬部分防疫措施，食肆從最多4人增至6人一枱，堂食時間延至凌晨2時，入座率可放寬至七成半。 放寛食肆防疫措施首晚，有酒樓食客表示，周末兩日已約好朋友打麻雀及吃飯。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，措施放寬後，酒樓每層座位增30至50個座位，預料午市生意額最多增5%，但整體不會有明顯好轉。 相反，紅磡616牛肉火鍋專門店今日傍晚6時半，不足半小時已座無虛席。該火鍋店合夥人、香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指，本周末將出現報復式消費，生意甚至較以往超出三成。

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茶客：之前直情唔想約人食飯

放寛食肆防疫措施首日，倫敦大酒樓晚上7時仍有多張「吉枱」，但食客的情緒高漲。其中，以往一周到酒樓3次的鄺先生說：「開心好多，一早應該放寬啦！」他指，周末兩日已約好朋友打麻雀及吃飯，「打完麻雀再叫多一兩個人，齊齊食飯最開心！」

問到放寬至一枱最多6人是否足夠，鄺認為疫情已完結，「12個仲好！仲開心！」他指，中國人習俗是人多熱鬧，亦不擔心病毒傳播。回想早前數月的禁令，他直言「之前直情唔想出去食飯！直情唔想約人食飯！」

而食客王先生與朋友一共6人飯聚，指最好放寬至8人，氣氛將更熱鬧。但他強調會做好個人防疫，認為需顧及經濟情況。「唔係嘅話經濟好慘，始終屈咗喺度好耐。」

蘇萬誠指，市民或於晚上選擇放題、火鍋或到酒吧消費，預期生意額並不會明顯好轉。（羅國輝攝）

酒樓推「半圍餐」更方便

開業40多年的倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，政府放寬限聚令對整個飲食業是好事，例如早前食肆限4人一枱，每條魚或每隻雞需分開三碟，而放寛後只需把一圍餐的價錢減半，便可推出「半圍餐」，安排座位及餸菜將更方便。

蘇表示在措施放寬後，酒樓每層座位增30至50個座位，預料午市生意額最多增5%。但他指市民或於晚上選擇放題、火鍋或到酒吧消費，周末亦到新界本地遊，預期生意額並不會明顯好轉。而今日晚市與昨晚相比差不多，「係一個普通星期五！仲弱啲添。」

蘇續指，保就業計劃即將結束，但生意仍大不如前，只能靠自身努力維持食客信心。「政府講到好明，旅遊業停薪都冇講嘢，都好難幫到你。」他期望盡快恢復通關，因茶市佔10%收入來自內地及日本遊客。

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牛肉火鍋店開店半小時即爆滿

雖然酒樓生意未有起息，但紅磡616牛肉火鍋專門店今日（30日）下午6時半，不足半小時已座無虛席。該火鍋店合夥人林瑞華坦言，政府最新的防疫安排確實有幫助，明白市民仍存在疑慮，希望業界做好防疫，以防第四波疫情爆發。

但林期望政府對酒吧不設時間限制，而食肆獲准經營至凌晨2時，可恢復疫情前八至九成生意額。他指，今晚座位已滿、「爆咗」，估計本周末的生意額將有增幅。他認為市民等待已久，或出現報復式消費，甚至較以往超出三成。然而此消彼長，外賣生意額則回落至五成。

紅磡616牛肉火鍋專門店合夥人林瑞華食肆獲准經營至凌晨2時，可恢復疫情前八至九成生意額。。（羅國輝攝）

「要睇住電視做人」

提到保就業計劃即將結束，林認為政府應補漏拾遺，因之前抗疫基金等資助，未能涵蓋部分餐廳，例如持食物製造廠牌照的小食店。他斥政府近日推出食肆自願申報通風系統完全離地，因更換系統的成本無法想像，亦無清晰的指引，「做完咪一樣受限聚令，美其名防疫措施，係咪真係呢？」

問到其火鍋店在疫情下仍可屹立不倒，他解釋近期租金回落，疫情並不會持續一世，故按計劃繼續擴張分店，更希望接下來於將軍澳開分店。但他笑指，「以前今個月諗下個月生意，而家係今個星期睇下星期，要睇住電視做人。」