羅致光指勞工市場有穩定跡象　勞工處接獲職位空缺數大升八成

上月公布7至9月的失業率上升至6.4%，勞福局局長羅致光指，本港第三季（7至9月）的失業人數已超過25萬，但由於疫情在9月開始紓緩，勞工巿場亦有穩定下來的跡象，不少經濟指標亦出現「谷底回升」，其中勞工處今年九月從私營機構接獲的職位空缺數目已大幅上升八成（79.7%）至78,578個。

勞福局局長羅致光指，勞工處今年九月從私營機構接獲的職位空缺數目大幅上升八成至78,578個。(資料圖片)

羅致光今(1日)於網誌表示，勞工處今年九月從私營機構接獲的職位空缺數目，從八月份43,725個的低位，大幅上升79.7%至78,578個，他指失業數字仍是高企，但勞工處透過多途徑加強就業配對的工作，如舉辦就業博覽，其中僱員再培訓局的一個「先聘用，後訓練」項目，便是就業配對與再培訓的結晶。

他又指，短期內政府需要加強的工作是，如何結合現有勞工處的服務與再培訓局的項目，以解決安老服務人手不足；他指，安老服務的人力短缺問題已有多年，雖然沒有準確的最新數字，安老服務的人手短缺，今天仍會是數以千計，期望樂齡科技的應用，或可以吸引多些轉業人士，投入安老行業。

另外，他又談及政府於2018年12月成立的10億元「樂齡及康復創科應用基金」，資助合資格的安老及康復服務單位購置、租借或試用科技產品；基金已接受共三批次的申請，合共批出超過2億元，資助了約970個安老及康復服務單位購置或租用合共超過4 200件科技產品；當中安老服務單位獲批的撥款約佔66%，較多申請購置的產品種類包括醫療護理超低床、職業治療／物理治療／言語治療設備及評估工具、沐浴椅、陪伴機械人、防遊走系統等。基金第四批次申請將於明日（11月2日）截止。