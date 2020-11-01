劏房｜多區住戶請願促落實租務管制　青年2000元月租18呎床位蝸居

政府4月委任「劏房租務管制研究工作小組」，就劏房租務管制的可行方案進行研究，然而工作小組成立半年來，卻未有公開進展。小組今日（1日）在旺角社區會堂舉行公眾論壇，來自包括油尖旺、深水埗、荃灣、葵涌區的劏房關注組織及部分住戶在會堂進行請願行動，促請政府及工作小組正視基層住戶的困境，盡快落實租務管制。 有多名公屋申請人到場請願，其中一名等候逾十年的青年表示，現時租住床位，每月租金高達2,000元，但面積只有18平方呎。

多個團體及劏房住戶在「劏房租務管制研究工作小組」會議開始前請願。(袁澍攝)

住工廈等20年都未能上公屋

多個團體及住戶在會前前來請願，指面臨加租、逼遷、濫收水電費及單位失修問題，且情況未有改善。一名戴帽男子也有參加請願，他在場外分享說，等待上公屋已12年，現時每個月花2,000元租金，在油麻地租住一個18平方呎的床位，對政府感覺不滿，其床位平均每呎111元，比不少豪宅呎租貴逾倍。從其展示相片可見，床位圍了鋁板，真正「家徒四壁」，他在床上吃飯，只能透過手提顯示器看電視。

另有住深水埗的工廈住戶表示，輪候公屋已經超過20年，按照目前的計分制，50歲之前「唔使諗。」

請願的戴帽男子表示，他等待上公屋已12年，現時每個月花2,000元租金租住一個18平方呎的床位。（袁澍攝）

多個團體表示，本港失業率高企，但劏房租金卻依舊昂贵，業主和租户的議價能力卻不對等，面對加租、逼遷、濫收水電費等情況。他們促請小組開會時，成員可以申報持有物業，避免利益衝突，並加入劏房租客代表，令小組了解租客情況及需要。另外小組亦要求實施租務管制，加強監測劏房住屋環境；並設立標準租約，明確規定租約期。

團體並向「劏房租務管制研究工作小組」交請願信，小組組長梁永祥作為代表接信。

有深水埗區工廈住戶表示輪候公屋已經超過20年，按照目前的積分制，50歲之前「唔使諗」。(袁澍攝)

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