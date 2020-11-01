劏房小組論壇　多人批評有小組成員經營劏房　佘慶雲反擊：有成見

劏房租務管制研究工作小組今日（1日）舉辦公眾論壇。論壇「火藥味」十足，不少參加者質疑香港業主會會長兼小組成員佘慶雲經營劏房，擔心小組缺乏租客聲音，亦有人提出佘慶雲能否退出工作小組。 佘慶雲批評在場人士「唔係聽意見，而係有成見！」又指自己經營的劏房為了「符合資格」，成本高於市價，租金更包水電費，「我唔係知係咪叫做無良業主⋯⋯但有無良租客，我哋應該點對付？」

香港業主會會長兼小組成員佘慶雲今日出席論壇。（李澤彤攝）

劏房租務管制研究工作小組十月初已在舉辦網上公眾論壇，今日首次舉行實體公眾論壇，選址旺角社區會堂。入場人士要先量度體溫，並要檢查隨身物品。

根據規定，每次會有四人發言，每人限時發言三分鐘，之後小組成員會回應。大會規定，發言時不准人身攻擊及有粗言穢語。而在活動開始前，小組再重申只有佘慶雲持有劏房。

問佘慶雲會否退出小組

會上有人質疑，小組內有經營劏房的成員涉有利益衝突，不少人都向小組成員名單提出質疑。香港天主教正義和平委員會幹事黎汶洛更在論壇上提問，佘慶雲能否退出工作小組。

佘慶雲用15萬改裝劏房 高於市價

佘慶雲回應指，一個劏房成本約8萬元至12萬元，但他為了「符合資格」卻用了15萬元。他又指，自己經營的100呎劏房，租金約4000元；最大140呎的則是6000元，並包水電費，他要求在場人士「尊重自己」，又批評他們：「唔係聽意見，而係有成見！」

佘說，自己正「身體力行」，「我唔係知係咪叫做無良業主。我相信有無良業主，一定相信！但有無良租客，我哋應該點對付？」他希望，大家要公平，而業主是持分者之一，又指小組有公屋聯會的代表，「佢幫緊你哋講嘢㗎！」

梁永祥呼籲停止針對佘慶雲

論壇有不少人指出，小組成員有業主代表，但卻缺乏租客的意見，梁永祥表示，委員名單不是由他擬訂，但會請示會否有機會加入委員，強調會反映意見。梁永祥又指，希望大家停止攻擊及針對佘慶雲，只稱佘慶雲在小組內一定的角色，能協助提供不同意見，又指小組有十多個委員，但佘慶雲只得一票。