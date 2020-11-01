環亞機場服務管理集團保就業獲逾1600萬　12月起裁員：無可奈何　

新冠肺炎疫情持續，繼國泰航空宣布大幅裁員後，環亞機場服務管理集團亦爆裁員消息！集團將於12月起遣散部份前線員工，日前向已被裁員工發信，將按勞動法例，發放代通知金及遣散費；消息指，受影響人數超過一百人。翻查資料，集團於兩期保就業計劃中獲逾1600萬。 環亞機場服務管理集團回覆《香港01》查詢時指，在無可奈何下12月起遣散部分前線員工，惟未有透露確實人數、職位。

有傳在機場經營貴賓室的環亞機場服務管理集團，自12月起會裁減逾百人。（網站圖片）

受疫情影響，航空業陷入冰河時期，繼國泰航空宣布大幅裁減5,300名駐港員工後，在機場經營貴賓室的環亞機場服務管理集團，自12月起亦會裁減逾百人，部分員工在上周五（30日）起，已陸續收到由人事部發出的通知。據了解，環亞於6月領取保就業資助後，以「共度時艱」為由，要求員工簽署自願減薪一半，為期半年的臨時合約，故員工遣散費、長期服務金將因此大減。



兩期保就業獲逾1656萬補貼



翻查資料，環亞機場服務管理集團旗下包括環亞機場貴賓室、環亞機場服務管理和環亞機場商務服務有限公司，均有申請兩期保就業計劃，由6至11月半年間，獲取補貼金額逾1656萬，承諾受薪人數為321人。

環亞機場服務管理集團在保就業計劃下，獲取補貼金額逾1600萬。（網上圖片）

環亞：12月起遣散部分前線員工



環亞機場服務管理集團回覆指，感激和珍惜員工的過去多年的付出，可惜基於疫情的情況持續，與全球旅遊業界一樣，集團在香港國際機場內的業務需求在過去多月內受直接影響，為確保營運持續性，在無可奈何下12月起遣散部分前線員工。集團強調，將按勞動法例，發放代通知金及遣散費，同時會盡力為受影響員工提供輔導或協助，惟未有回應未有提及受影響員工人數、職位。

職工盟統籌幹事王宇來表示，工會暫未接獲有員工求助，但關注遣散費、長期服務金等計算方法。他又認為，國泰裁員一事相當有標記性，加上11月後保就業計劃結束，「好多僱主靠保就業吊命，但疫情根本搞唔掂」，擔心類似事件陸續有來，促政府盡快推出失業援助措施「救人」。



勞工處回覆查詢時指，關注事件，受影響員工如對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處尋求協助。另外，計算長期服務金或遣散費時，月薪僱員可選擇以最後一個月的工資，或以緊接其合約的終止日期前12 個月的平均工資計算，並以有關工資的三分之二 x 服務年資計算應得款額。