HK Express Flycation｜首班機啓航　停工空姐變機上乘客：鍾意飛

新冠肺炎疫情影響下，香港人難以出外旅行，本港兩間航空公司近日先後推出「香港飛香港」航班，滿足市民「坐飛機癮」。香港快運（HK Express）推出的「環港遊」航班「#UOFlycation」，首班機UO1800今日（11月1日）下午2時半式啓航。 1.5小時的飛行體驗轉眼完成，飛機上，有部分乘客本身為機組人員及於機場工作的職員。一名九個月未有工作的空姐特意買機票，成為今日的乘客之一，她稱是為支持一下自己同事；亦有將會到澳洲升學就讀機場管理課程的學生，這樣花錢去飛行的體會很深，亦可作為彌補不能畢業旅行的一個少少補償，認為花上數百元飛上天非常值得。

空中服務員於飛機內跟乘客帶玩遊戲，反應熱烈。（梁煥敏攝）

空姐乘客：支持下同事

首班由香港快運推出的載客香港遊班機UO1800，今日（11月1日）下午2時半式啓航。乘客需要預早兩小時前到機場辦理登機手續，為免乘客有感染風險，快運派出職員每10個乘客一組，一同處理出境手續，以及指定的登機閘口，期間職員會不時留意乘客有否「走失」，期間不能到免稅店購物及到餐廳進食；在機上有機組人員會跟乘客玩遊戲增加氣氛，但期間不能除下口罩，減低感染新冠肺炎風險。

快運首班機的乘客中，也有現職快運機艙服務員。其中一人是20多歲的陳小姐，她接受訪問時表示，已大半年無飛，今次能夠購買到機票與家人及朋友一同「復飛」，心情興奮，四處影相，心情已經由忐忑變成平靜，「好彩我仲有得飛，仲有份工，今年的確好多嘢預計唔到，要好好調節自己心態先得，而家嚟支持下同事。」

疫情之下，行業巨變，但她仍未撲滅想飛的想法，「我真係好鍾意做呢行，好鍾意飛，鍾意自由，我完全冇諗過要轉行住，所以會繼續留守。」

飛行發燒友上周才坐港航香港遊：我唔覺得係傻

當中亦有乘客已乘搭上周六的香港航空「搶閘」香港遊班機。其中將會到澳洲就讀有關飛機管理課程的黃先生表示，他是飛行發燒友，因此覺得兩星期內兩度感受體驗是值得，「有人覺得Halloween去蘭桂坊幾千蚊開張枱覺得抵，我覺得搭飛機我鍾意我覺得抵，我唔覺得係傻。」作為剛畢業的學生，慨嘆今年因為疫情影響，被迫取消畢業旅行，非常失望，這兩次的體驗可算彌補了一半「空虛」，「被選中都冇辦法，當然唔可以完全取代咗個旅行，旅行當中會有唔同野發生但係都叫做有個經歷下。」

他說，兩次飛行時時間不同，香港航空飛行當日，天氣晴朗，這次飛行是有點煙霞，經驗亦有所不同。但相比之下，他較喜歡香港航空的那一次體驗，「上次300幾蚊仲可以有豐富獎品，最少都有一餐大餐食，點樣計都係抵玩啲。」他又說，倘若再次推出有關項目，如果是可以體驗一下機場內其他設施將會更好。

喜歡飛行的她，對於香港快運的姊妹公司國泰港龍決定停運及裁員，倍加感慨，「我當然明白佢要結束營業有一定原因，但係完全冇諗過幫職員去爭取其他職位，呢個炒人方法太血腥，將來我有得入行，我都變咗會考慮去澳洲睇吓有冇其他機遇。」

於停機坪工作乘客：呢架係新飛機

另外，有不少乘客本身為航空公司及機場職員，因而太愛自己職業及工作環境，對於行業的體驗遊也要支持一下。其中潘先生本身於機場的停機坪工作，兩所航空公司推出的本港遊，他也有參加，「上次嗰個係想感受下，今次係知道佢呢架係新飛機，點都要坐一坐，支持下唔同嘅同事。」他説，本身非常喜歡航空業，今次亦難得可以登上剛於8月才「落地」的新飛機做乘客，感覺當然有所不同，他直言今年對於航空界來説非常難忘，希望不同崗位的同事能夠可以互相扶持。