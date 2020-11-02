被質疑經營劏房與劏房小組工作有衝突　佘慶雲：我唔投票都無問題

劏房租務管制研究工作小組昨日（1日）舉辦公眾論壇，其中一大焦點，為參與者質疑香港業主會會長兼小組成員佘慶雲經營劏房，認為存在利益衝突。今早（2日）有租客代表於電台節目表示，參與者對論壇感不滿，不少人希望知悉工作小組的未來方向，惟對方只稱收集意見。他又再批評，佘慶雲經營劏房有利益衝突，而且小組未有租客代表平衡意見。 佘慶雲之後在節目表示，租客對其身份過份擔心，「拎住成見嚟講嘢」，更批評是「玩文化大革命、鬥地主」，將業主「妖魔化」。他表示，在小組內只是「義工」，並指：「我唔投票都無問題」。 小組主席梁永祥表示，現時小組正處於收集意見的階段，明年第一季後方會分析資料及選寫報告。他表示，會小心處理利益衝突問題，並認為部分小組成員貼近草根，成員組合良好。

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各人今早接受港台節目《千禧年代》訪問。荃灣舊區租客行動組織者陳偉雄表示，多名參與者不滿論壇，希望知悉更多有關工作小組的未來方向，惟對方沒有交代，亦未正面回答租金昂貴問題。他表示，租金問題清晰，部分劏房呎租更較豪宅昂貴，批評對方只是以「研究」為藉口，不斷拖延問題。

陳偉雄又批評，小組未有租客代表，卻有經營劏房的佘慶雲擔任成員，認為存在利益衝突，對方亦曾稱香港為自由市場，租金未必需政府監管。

​佘慶雲：業主係唔識喊嘅BB

佘慶雲之後於節目稱，社會一直有租客聲音，小組亦有公屋聯會總幹事招國偉等人代表基層，反問為何不容許有業主聲音，形容業主為「唔識喊嘅BB」。他又表示，現時小組仍在收集意見，未有完整數據，「劏房定義都未清楚」，批評租客「拎住成見嚟講嘢」，批評是「玩文化大革命、鬥地主」，將業主「妖魔化」。

對於利益衝突的問題，佘慶雲表示是過份擔心，形容自己只是「義工」、「爛頭卒」，又強調：「叫我退出都唔緊要」、「我唔投票都無問題」。

梁永祥表示，論壇的成果在預期之內，聆聽了多人的聲音，並首次知悉工廈劏房戶有隱形化現象。他表示，小組正存於收集意見階段，明年第一季後才會分析意見，撰寫報告，現時發表意見並不合適。

對於小組成員的組成，梁永祥表示，招國偉等人貼近草根，成員中亦有工程師、律師、社工，認為組合良好。至於利益衝突的問題，他表示會小心處理。

梁永祥表示，現時最大的困難是，探訪租戶時，有逾半比例「食閉門羹」，希望相關人士可盡量方便探訪。他又稱，明年上半年會提交報告。