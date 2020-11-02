沙田大圍村中醫馬維邦處方四款藥膏　含未標示西藥成分可致副作用

衞生署呼籲，曾向駐診於沙田大圍村的註冊中醫馬維邦求診的市民，應注意其處方的四款藥膏，因它們被發現含有未標示的西藥成分，不當使用可能會引致嚴重副作用，如出現圓臉及肌肉萎縮等病徵。 署方表示，因應有關事件，警方今日（2日）拘捕一名75歲男子，涉嫌無牌製造藥劑製品、非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。調查仍在進行中。

衞生署呼籲曾向駐診於新界沙田大圍村第一街4號C2地下的註冊中醫馬維邦求診的市民，應注意其處方的四款藥膏，因為它們被發現含有未標示的西藥成分。（衞生署圖片）

衞生署表示，涉事註冊中醫馬維邦，駐診於新界沙田大圍村第一街4號C2地下。

署方早前根據醫管局呈報一宗懷疑中毒個案，突擊搜查上述註冊中醫的處所，並檢獲一批藥膏。從化驗結果顯示，四個藥膏樣本含有未標示的西藥成分，包括「丙酸氯倍他索」、「克霉唑」和「苯海拉明」。

西藥成分含類固醇

署方指出，「丙酸氯倍他索」屬皮質類固醇，為第1部毒藥及處方藥物，用於治療炎症，不當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用，例如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵；「克霉唑」亦為第1部毒藥，常用於治療皮膚受真菌感染的藥物，外用可引致皮膚搔癢、刺激性及過敏反應等副作用；「苯海拉明」屬鎮靜抗組胺藥，可用於緩解過敏性症狀，如皮膚瘙癢。

將徵詢律政司意見

署方提醒，根據《藥劑業及毒藥條例》，無牌製造藥劑製品、非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品均屬刑事罪行，一經定罪，每項最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。待調查工作完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司的意見。署方亦會將個案轉介香港中醫藥管理委員會，以考慮是否需要採取紀律行動。