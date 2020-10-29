流感疫苗｜何栢良：無證據證明韓國疫苗致命　籲家長安排兒童接種

韓國有數十人接種流感疫苗後死亡，令人質疑疫苗的安全問題，本港有家長即時暫停安排小朋友接種疫苗。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天（29日）在電台節目表示，現時無證據證明韓國疫苗有安全問題，去年打針後隨機死亡人數有1500宗，但即使無接種疫苗，由心臟病發、中風等引發的死亡數字，也會多於1500宗，因此疫苗沒有帶來額外風險。另外，目前死亡事件非聚集，解剖後也沒有發現死者有過敏問題，他相信疫苗安全。他指出，每年有十多名健康兒童，因患上流感而併發腦病變，家長應考慮安排小朋友打針，增加保障。 何又稱，針對新冠肺炎疫情，邊境防疫措施方面，應收緊對印度、尼泊爾旅客的入境要求，例如要求從兩地來港者，需有48小時內的陰性測試結果。

何栢良認為，無證據證明韓國疫苗致命，呼籲家長考慮為兒童接種。 (資料圖片)

何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，韓國的高危人士去年接種流感疫苗後隨機死亡人數有1,500宗，即使無接種疫苗，由心臟病發、中風等引發的死亡也會多於1,500宗，因此疫苗沒有帶來額外風險。而仁川一名接種疫苗後死亡的17歲少年，解剖官已完成驗屍，雖然沒有公布結果，但死因若與疫苗有關，會有過敏反應、特別病變情況，而且韓國化驗水平達國際標準，他相信代表沒有找到證據證明死亡與疫苗有關。

他補充，韓國的死亡事件分散，非集中於某些地區，「因為鼓勵佢哋接種」涉事人士多為長者。他稱，以往疫苗受毒素污染，引發異常反應死亡的事件，其特徵都與今次韓國不同，市民毋須擔心，他自己亦已接種疫苗。

何栢良指出，每年有十多名健康的兒童因患上流感而併發腦病變，家長應考慮安排小朋友打針，以增加保障。 (資料圖片)

何︰家長應考慮清楚不打流感針是否明智

何栢良直言，家長應考慮清楚不打流感針是否明智的決定。他解釋，在過往8年，每年約有12名兒童因患上流感而併發腦病變，「家長以為流感淨係影響院舍兒童，但其實大部分（兒童）本身係健康」，他認為不接種疫苗會有風險，「打咗可以減低風險，好似著多件衫咁，無咁易冷親。」他預計在全民戴口罩下，今年流感高峰期會比較輕微，但由於兒童上學時，會與其他小朋友接觸，他認為接種疫苗可達多重保障效果。

印度航空已被要求多次停飛。 (資料圖片)

倡針對個別高風險地區 收緊檢測時間至上機前48小時

針對新冠肺炎疫情，何栢良指出，部分航空公司航班因有多人確診，被政府要求停飛兩周，但復航後又再因多人確診而再次停飛，其中印度航空已遭停飛4次，而尼泊爾航空也需停航2次。何栢良認為，如航班重覆停飛，代表政府應收緊對相關地區訪港人士要求。他建議將旅客上機前的陰性檢測要求，收緊至上機前48小時內，「72小時（陰性結果）太寬鬆」，相信採用相關安排後，輸入個案的風險將可再減少，香港才有望通關、發展旅遊氣泡。