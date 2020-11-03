旅遊氣泡｜社區檢測收費240元包檢測證明　林鄭及業界解廉價原因

行政長官林鄭月娥今（3日）早宣布，社區檢測中心已完成招標，政府選定四間私營化驗所營運，本月中開始投入服務。市民可以自費到這些長期檢測中心接受病毒檢測，費用為240元，包括可供出行的檢測證明。 業界表示，240元價格是「無人預計到嘅低價，唔明點做到。」林鄭解釋，現時市場力量大，政府提供場地和豁免醫生轉介，能讓機構節省成本。香港醫務化驗所總會主席李偉振稱，中標機構規模大，可設生產線可自行製造試劑，估計每劑成本可減低數十元。

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林鄭：減省租金及醫生費

特首林鄭月娥解釋，有三個原因令檢測價錢壓低。首先是市場力量，本港引進較大規模的檢測機構，年初私營機構檢測能力每日只有不足1000個，現在已提升至接近10萬個。其次是政府的招標模式，為檢測機構提供社區中心作採樣場地，減省場地成本。加上政府豁免了醫生轉介檢測要求， 機構可省卻醫生費。

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業界：中標機構規模大 生產試劑成本較便宜

香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，檢測機構的成本包括試劑、薪金及機器等，形容240元價格是「業界無人預計到嘅低價，我都唔明點做到。」不過，他稱場地和醫生費佔了一定成本，減價是合理。他續說，試劑普遍售價為200至300元，而中標的四間機構皆規模大，較容易以「出廠價」購買試劑的價錢，甚至設生產線可自行製造試劑，估計每劑成本可減低數十元。他又稱，政府允許機構混樣化驗，變相亦可節省化驗人手及成本。他相信，此價格能向其他私營機構施壓，從而調低檢測費。

有業內消息流傳，240元廉價並非四間檢測機構的一致報價，而是全場最低報價，「你做唔到咁平就要out（淘汰）」，大家經協調後同意達成。

私醫憂私營機構不敵低價 棄提供檢測

康健國際醫療營運總監梁國齡直言，一名病人240元的檢測價格是「好難做，賺埋都唔夠蝕」。他稱，即使政府提供場地，本港的化驗人員薪金不便宜，擔心有私營機構不敵如此低廉的價格，因而放棄提供相關檢測，反令整體檢測能力受威脅。現時康健的病毒檢測每次收費950元，包括醫生評估、深喉唾液樣本測試及檢測報告。梁表示未來「一定要減，無得揀唔減」，將開會檢視價格下調空間。