新冠肺炎｜梅窩銀礦灣群組多4人染疫　張竹君：或收緊staycation

梅窩銀礦灣酒店的新冠肺炎群組繼續擴大，今日（3日）錄得的3宗本地個案中，2宗與群組有關，分別為#5338的26歲男子，以及#5342的24歲男子，初步確診有2人，現時涉及該群組的密切接觸者人數已經近90人。累計有5宗確診個案及2宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，會留意staycation的情況，有需要或會收緊相關的措施。

梅窩銀礦灣群組，首名染病的是一名26歲女子，編號為#5332。（網上圖片）

梅窩銀礦灣staycation渡假群組繼續擴大，今日新增的本地個案#5338，及#5342個案，均與群組有關。另外再有兩宗初步確診，一人曾與其他患者一起在酒店渡假，一人#5338的家人。

#5338是26歲男子，為早前其中一名個案的朋友，並無參與Staycation，10月30日不適，11月1日被安排到檢疫中心後確診。

#5342宗是24歲男子，他也是#5332，即群組首個案26歲女子的家人。男子沒有參加Staycation，於11月1日發燒送院。另外，該群組再多一名26歲男士初步確診，他曾參與Staycation，經檢疫中心送院確診。

張竹君表示，由於#5332曾於家中有聚會，再加上其他的確診者，該群組的密切接觸者多達90人，全部都要入住檢疫中心。她指，署方正留意staycation情況，不排除會收緊相關的措拖。

張竹君指，會留意Staycation情況，不排除收緊相關措拖。（鄭子峰攝）

至於早前一名中國籍待遣返的42歲女子確診新冠肺炎，個案編號#5331，消息指她曾與100人有密切接觸。張竹君回應事件，指個案的詳細資料由警方跟進，但相信不容易找到相關人士，希望相關人士若覺高危，可以去門診取樽做測試。