國泰裁員｜學者促政府思考政策　推動香港國際航空樞紐定位

國泰航空上周宣布大裁員，「倖存」的機組人員需在下周三（11月4日）前簽署薪酬和福利大減的新合約。 中大航空政策研究中心副主任袁志樂今日（31日）於港台節目《香港家書》中表示，受疫情影響下，全球航空業陷於停頓，除了救急方案，政府亦應認真思考政策如何配合及推動航空業界的發展，推動香港國際航空樞紐定位，而業界亦應利用科技提高營運效率及節省成本。

國泰航空上周宣布大裁員，倖存的機組人員被要求下周三（11月4日）前簽署簽署薪酬和福利大減的新合約，不簽者會被解僱。（資料圖片）

袁志樂指，最近十多年聽到不少評論批評國泰，認為其大不如前、服務水平下降、不及其他競爭對手，面對廉價航空帶來的挑戰，加上各地政府推動開放天空政策，與不同地區簽訂雙方以至多方航空協議，旅客有更多選擇，令航空公司間的競爭變得更加激烈，國泰的經營顯得更困難。

此外，新冠肺炎亦為全球航空業帶來的影響，袁志樂指，根據國際航空運輸協會IATA預計，全球航空業在2020年下半年將流失接近6000億港元現金，平均僅餘8.5個月資金，客運量預計至少2024年方可恢復。各地政府均推出不同救急方案拯救本地航空業，旨在幫助航空業撐過疫情，但港府應趁現時的情況，思考政策可如何配合及推動航空業界的發展，推動香港國際航空樞紐定位，而業界亦應利用科技提高營運效率及節省成本，為旅客提供更好的飛行體驗，應對新常態，提升競爭力。