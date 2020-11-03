南丫海難｜涂謹申：警取造船外籍工程師供詞　惟證據不足無人被控

2012年10月1日「南丫海難」，事件造成39人死亡，92人受傷，事發至今8年，真相依然未明。協助死難者家屬的民主黨立法會議員涂謹申今晚（3日）與警方會面，他指警方已取得一名與建造涉事船隻有關的西班牙工程師供詞，並已將最新報告呈死因庭審視，惟律政司認為證據不足不會提出刑事檢控，涂建議警方懸紅追查，並研究是否就案件提出私人檢控。

立法會議員涂謹申與家屬今晚會見警方，促警方懸紅追緝調查真相。（孔繁栩攝）

涂謹申今晚與警方開會後會見傳媒，他指上次開會已是4年前，會上警方透露新進展，已透過司法互助向一名西班牙籍工程師取得口供，數月前將更新的報告交死因裁判官，相關證供在南丫海難獨立調查報告及運房局報告中沒有提及過。

促懸紅查真相

涂續指，感覺警方已大致調查完手頭線索，警方又指諮詢律政司後認為沒足夠據檢控任何人，他會向律政司了解，而家屬希望尋求公義，對此並不開心，「難以接受無一個人需刑事付責」。

涂又提到，會上建議警方考慮懸紅，「時移世易，會唔會有人從前無主動聯絡警方，依家會否因為人生變化，出來尋求公義？」他指感覺到警方有努力調查，亦不會怪責死庭為何仍未展開，正於家屬研究，不排除日後提出私人檢控。