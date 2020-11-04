確診大廈食肆｜新確診者曾到銅鑼灣名珠城　染疫男子曾到中環中心

本港冠肺炎疫情未息，新增的9宗新增確診個案中，當中3宗屬本地個案。衞生署防護中心更新確診者行蹤，與梅窩Staycation群組有關連的2宗個案患者，分別到過IVE香港專業教育學院（青衣），以及銅鑼灣「名珠城」。感染源頭不明的36歲男子，在潛伏期內除了曾與朋友踢足球、打籃球及到過中環雲咸街酒吧Bar De Luxe外，亦到訪過「中環中心」及跑馬地「珍慶樓」。 6宗新增輸入個案方面，有四名確診者所住酒店曝光，包括港島海逸君綽酒店、油尖旺區的華美達華麗酒店及香港海景絲麗酒店。

Staycation兩新患者均居大埔

據衞生防護中心更新資料，曾到梅窩Staycation的26歲女患者（#5332），曾到訪離島梅窩熟食市場的「幾好餐廳」、「順興海鮮飯店」及涌口街1號「德仔記」。

而與她所屬梅窩Staycation群組的兩宗新增個案，包括與女確診者同樣住在大埔圍頭村的24歲男子（#5342），為香港專業教育學院（青衣）學生，曾在上周五（10月30日）返校，曾到26歲女患者在黃竹坑香葉道1號辦公室，未知是否同事。另一人為住在大埔富善邨善鄰樓的26歲男子（#5338），他上周三（28日）到過銅鑼灣百德新街22至36 號「名珠城」，該商場設有DON DON DONKI（驚安之殿堂）。

↓↓近14日患者住所及潛伏期曾到地方↓↓

於花園道3號任職患者發病後曾到跑馬地珍慶樓

而新增源頭不明個案的36歲男子（#5343），他在上周五（10月30日）發病，翌日到養和醫院求診及確診。報稱住在灣仔人和悅大廈的他，於中環花園道3號「冠君大廈」任文職，最後上班日為10月29日。

防護中心晚上更新資料，顯示他曾在10月28日到過皇后大道中99號的中環中心，以及11月1日或之前到過灣仔麥當勞跑馬地景光街19至21號的「珍慶樓」。

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▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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兩確診空姐均住港島海逸君綽酒店

至於輸入個案中，包括兩名住在港島海逸君綽酒店的女空勤人員（＃5340及＃5341）。據疫情記者會上公布的資料，二人均曾乘坐英航BA27航班，於周日（1日）到港。而從英國抵港的57歲女子（＃5345），無出現病徵，報稱住在油尖旺區的華美達華麗酒店。另有一名從菲律賓來港的29歲女子（#5344），她在周一（2日）發病，曾在油尖旺區的香港海景絲麗酒店居住。