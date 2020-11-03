新冠肺炎｜門診增加派樽時段　周末及公眾假期可領取

新冠肺炎疫情持續，醫管局今日（3日）宣布，普通科門診診所及急症室將會進一步優化檢測服務，46間普通科門診診所將增加樣本收集包的派發時段，在本周末起，周六、周日及公眾假期亦可於普通科門診診所領取樣本收集包。而在遞交樣本的安排上，普通科門診診所亦延長收集樣本的時間。

普通科門診診所增加樣本收集包的派發時段，並延長收集樣本的時間。（資料圖片／陳家怡攝）

醫管局表示，46間普通科門診診所將增加樣本收集包的派發時段，除了星期一至五外，市民由本周末起，在星期六、星期日及公眾假期，亦可於選定的普通科門診診所領取樣本收集包，時間為上午9時至下午1時。

延長收集樣本時間

在遞交樣本的安排上，普通科門診診所亦將收集樣本的時間延長，由星期四（11月5日）起，逢星期一至五上午9時至下午1時，以及下午2時至3時；星期六上午9時至11時。而部分診所亦會於星期日及公眾假期上午9時至11時收集樣本。

醫院管理局普通科門診診所樣本收集包派發點及樣本收集點

將設自動派發機

另外，三間普通科門診診所亦會同時試用自動派發機，當中包括西灣河普通科門診診所、鴨脷洲普通科門診診所及元朗賽馬會健康院，以方便有需要的市民領取樣本收集包。自動派發機將會放置於診所日常服務範圍以外的地方。

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+ 10 + 10 + 10

最快可即日交回樣本

醫管局發言人又指，根據最新科學證據和專家意見，只要在採集深喉唾液樣本前兩小時內沒有飲食或刷牙漱口，有關樣本和清晨採集的樣本同樣可以有效檢測病毒。因此，前往急症室求診的病人，假如經醫生診斷後需要進行檢測，在獲發樣本收集包後，最快亦可於即日任何時間交回樣本，而採集深喉唾液樣本前，需於兩小時內沒有飲食或刷牙漱口。