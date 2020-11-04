新冠肺炎｜何栢良籲在港鐵站設樣本瓶派發機　以流動車收集樣本

本港新冠肺炎疫情反覆，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（4日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，當局在三間門診所試行設置自動派發樣本瓶機，能便利夜班及通宵上班族。他呼籲政府在港鐵轉車站設置樣本瓶機，相信能受市民歡迎。他又建議，政府可運用流動收集車，在方便市民的地方收集樣本。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，昨日確診的源頭不明個案，36歲男患者可能在發病五天前，於中環酒吧染疫。他形容，多人在假期外出消遣，檢測「放假」，病毒卻「不斷加班」，預料5至10天後確診個案會陸續出現。他再度呼籲，若市民曾在萬聖節假期到過人多擠迫的地方並除下口罩，應接受病毒檢測。

何栢良認為，當局在三間普通科門診診所試行設置自動派發樣本瓶機 ，讓市民24小時取樣本瓶，「方向非常好」，能便利夜班及通宵上班族。若試行成效佳，他呼籲政府在港鐵轉車站設置樣本瓶機，相信能受市民歡迎。他又稱，現時市民以雙重膠袋包好樣本瓶，十分安全，建議政府以流動收集車，在方便市民的地方收集樣本。只要市民在兩小時前無飲食或刷牙嗽口，深喉唾液樣本效果與剛起床時的質素相若，市民取樣本瓶後，可在戶外空曠地方即時留樣本，即日交回。

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