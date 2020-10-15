段崇智遭「香港解密」起底　私隱署：涉境外網站要求海外機構跟進

一個名為「香港解密」網站，日前公開香港中文大學校長段崇智私人資料，標註其為「亂港黃師」，並指控其「目無法紀，公開袒護參與暴動被捕學生」，同時刊登段的辦公室電話及出生日期資料，至於人際關係一欄亦有披露段妻的名字。 個人資料私隱專員公署回覆《香港01》查詢時表示，涉事網站的域名是在香港境外登記，公署會聯絡相關海外機構，並要求跟進。

中大校長段崇智的辦公室電話及出生日期等資料被公開，更被檢註為「黃師」。（「香港解密」網站截圖）

私隱署回覆指出，涉事「起底」網站曾以不同域名出現，經該署採取跟進行動後，多個同一名稱的網站已停止運作。該署得悉，現時出現的網站，域名是在香港境外登記，私隱署會聯絡相關海外機構，要求跟進事件。

涉事報稱為「香港解密」的網站，過往曾多次以不同域名出現，已先後引發多次爭議及投訴，被要求關站。涉事網站的「亂港黃師」欄目中，披露約30名教育界人士個人資料，當中包括多名教協成員，例如葉建源、張銳輝及方景樂等。而捲入去年歷史科試題風波，考評局前評核發展部經理楊穎宇，亦遭該網站公開其個人資料。

至於涉及中大校長段崇智的欄目中，網站形容為「亂港黃師、放棄為人師表責任，目無法紀，公開袒護參與暴動被捕學生」。網站並於其個人簡介中，公開段的出生日期及辦公室電話，並於人際關係部分列出其妻子個人資料。

中大早前回覆查詢時表示，基於《個人資料（私隱）條例》，校方聯絡「香港解密」網站負責人，要求盡快移除該網站上，有關校長段崇智的個人資料。校方亦不排除向個人資料私隱專員公署作出進一步投訴。