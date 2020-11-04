2元乘車優惠｜羅致光：難敲定具體時間表　強調工作沒擱置　

特首林鄭月娥今年初提出推行60至64歲2元乘車優惠計劃，惟近日有報道指，有行政會議成員認為措施衍生的年度支出達百億元，且沒有經濟效益，政府有意押後實施。 勞工及福利局局長羅致光今日（4日）回覆立法會議員書面質詢時表示，政府正全面檢討2元優惠計劃，行政長官已公開說明，由於需處理很多複雜問題，亦須認真處理濫用情況，故目前難敲定一個具體時間表，強調工作沒有擱置，將適時公布。

羅致光指，政府正檢討計劃目標成效、財務方面的可持續性。同時，亦就香港人口老化趨勢、公共交通營運情況、防止濫用措施的成效、公眾期望、政府整體的財政承擔能力等，作深入研究探討。他又提到，2元優惠計劃去年合資格受惠總人數超過149萬，而合資格受惠乘客總人次約4億7,250萬。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

至於年初公布的其他民生政策新措施，羅致光指，落實為低收入人士代供強積金，需一定配套，料於2025年全面推行「積金易」平台後方可實行，以目前的最低有關入息水平，每月7,100元和預計受惠人數估算，每年涉及經常開支約為6億元。



另外，政府會以試行方式，為非居於公營房屋、非領取綜合社會保障援助，而輪候公屋超過三年，且符合資格的一般申請住戶提供現金津貼，直至其獲得首次編派公屋為止，並在實施三年後作出檢討。三年試行計劃涉及額外總開支約為80多億元，料於2021年推出。