傳政府延2元乘車優惠　鄭泳舜：絕不能接受　胡志偉批「堅離地」

特首林鄭月娥年初推出十項民生措施，包括將兩元乘車優惠的合資格申請年齡由65歲降至60歲。近日有報章指，有行政會議成員認為措施衍生的年度支出達百億元，且沒有經濟效益，政府有意押後至最快明年底實施。 民建聯立法會議員鄭泳舜在港台節目《千禧年代》上表示，勞工及福利局局長羅致光在7月時曾承諾可於今年尾推行計劃，若現時要再延後是「絕不能接受」，他感到憤怒，又指自己在地區收到很多市民反映不滿，認為若政府以涉及龐大開支為由拖延，則同時不應再向立法會申請增加政府職位，以減少恆常開支。 民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉表示，今次事件反映政府「善財難捨，冤枉甘心」，認為政府若將此跨黨派都支持的措施拒諸門外，反映政府「堅離地」。他又質疑，計劃是否會對政府造成沉重負擔，認為相比一些「大白象工程」，有關開支只是微不足道。

鄭泳舜表示，羅致光在7月會面時曾解釋長者八達通有濫用情況，故未能及時落實，但他認為可以實名制八達通解決，而兩元乘車優惠亦可鼓勵市民出行及就業，若有更多市民乘搭交通工具更可有穩定票價之用。

麥美娟：若政府擱置是不負責任 應盡快澄清

工聯會立法會議員麥美娟在同一節目上表示，政府應盡快澄清有關報道是否屬實，但現時令民怨發酵是不智做法。她指出，在2013年已建議政府應降低兩元乘車優惠門檻，若要再拖延落實日期是不能接受。

麥美娟強調，若政府以庫房未來收入減少為由，擱置已承諾推出的措施，是不負責任的做法，反映「政府對自己能力無信心，無能力令經濟復甦」，認為「經濟情況有變不等於可不找數」，又反問兩輪保就業計劃都用了數百億元，為何今次不能做到。