防疫抗疫基金｜遙距支援資訊科技界收逾3.8萬申請　暫批出11億元

疫情之下，不少部門、機構及公司的財政受到影響，政府的防疫抗疫基金推出遙距營商計劃，支援企業採用資訊科技方案。立法會議員莫乃光問及現時的審批情況時，創新及科技局局長薛永恒書面回覆指，計劃已於10月31日截止接受申請，共收到38,572宗申請，其中11,125宗於申請期最後10天內提交，現已處理20,772宗，當中19,120宗獲批，涉及的資助額約11億元。

政府的防疫抗疫基金遙距營商計劃支援企業採用資訊科技方案，，共收到38 572宗申請。（資料圖片）

政府於8月中計劃為沒有持商業登記證的社會企業推優化措施，提交社聯簽發的《社會企業證明書》仍可符合資格申請。局方容許沒有商業登記證的社會企業，在獲社聯簽發的「社會企業證明書」後，亦可申請資助，而社聯共簽發29張「社會企業證明書」，抗疫基金計劃收到16宗社會企業使用「社會企業證明書」。

政府在2018年12月推出的10億元「樂齡及康復創科應用基金」，資助合資格安老及康復服務單位購置、租借或試用科技產品以改善服務，基金已分三個批次批出合共超過2億元予受資助的安老及康復服務單位，購置或租用超過 4,200 件各類科技產品。