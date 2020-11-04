廉署起訴冷氣承辦商前主管及分判商東主　涉非法回佣逾9.4萬元

廉政公署今日（4日）公布，落案起訴一名空調承辦商前主管及一名分判商東主，控告二人涉嫌在分判空調清潔及安裝項目時貪污，涉及非法回佣逾9.4萬元。其中一名被告案發時是空調工程公司的主管，他涉嫌於2016至2019年期間，5次接受分判商的非法回佣，作為判授多個空調項目予分判商的誘因或報酬。兩名被告將於周五（6日）在西九龍裁判法院答辯。

兩名被告將於周五（6日）在西九龍裁判法院答辯。（資料圖片）

廉政公署指 ，兩名被告分別為45歲的葉柏良及49歲鄭輝煌，二人分別被控5項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條；以及兩項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。

鄭輝煌為「大地公司」獨資東主；而葉於案發時是空調工程公司「香港屋宇發展有限公司」的一名主管，負責安排技工提供空調清潔及安裝服務。如出現人手短缺，香港屋宇發展，會外判部分項目予分判商，包括由鄭擁有的大地。

葉柏良其中兩項控罪，涉於2016年4月1日至12月31日期間，無合法權限或合理辯解，而從香港屋宇發展一個分判商，接受非法回佣合共最少約7,600元，作為把一間百貨公司及一間廟宇的空調項目，判給該分判商的誘因或報酬。

廉政公署公布，落案起訴一名空調承辦商前主管及一名分判商東主，控告二人涉嫌在分判空調清潔及安裝項目時貪污。（資料圖片）

另外兩項控罪指，葉柏良涉於2017年1月23日及2018年2月12日，無合法權限或合理辯解每次從鄭輝煌接受非法回佣2萬元，即合共4萬元，作為判授多項空調項目的誘因或報酬。而另外兩項控罪則指，鄭涉以相同目的，向葉提供上述4萬元非法回佣。

餘下一項控罪指，葉柏良涉於2019年1月19日，無合法權限或合理辯解，從香港屋宇發展另一個分判商，接受非法回佣約4.7萬元，作為分判空調項目的誘因或報酬。廉署表示，香港屋宇發展在廉署調查案件期間提供全面協助。而兩名被告已獲廉署准予保釋，以待周五應訊。