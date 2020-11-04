國泰裁員｜機師工會調查：近八成市民批國泰對員工做法不公

國泰航空早前公布重組方案，包括裁減5,300名駐香港員工，「倖存」員工亦需簽署新合約減薪，今日（4日）便是限期最後一日。香港航空機組人員協會（HKAOA）一項調查指，近八成市民認為，國泰在沒諮詢員工下，對合約作出重大變動不公平。另外，亦有六成三受訪者指，在重組計劃後對國泰信任度下跌。

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機師工會早前委託市場研究公司益普索（Ipsos），於上月30日至本月1日，以網上問卷形式進行調查，訪問了1,001名18至55歲或以上的港人。



結果顯示，79%市民認為國泰在沒諮詢員工下，對合約作出重大變動的做法不公平。另外，亦有71%市民認為，國泰要求駐港機艙服務員及機師接受減薪一半合約，否則將被解僱的做法不公。調查又顯示，63%受訪者在國泰航空最近的重組計劃後，對其信任度下跌，亦有66%對國泰印象負面。

HKAOA秘書長Chris Beebe指，國泰近日的舉動對受影響員工毫不尊重，形容為「欺凌、威嚇」。（資料圖片／羅君豪攝）

工會秘書長Chris Beebe指，國泰近日的舉動對受影響員工毫不尊重，形容為「欺凌、威嚇」，員工多年來盡忠職守，但現今面臨解僱或不平等合約，職業生涯被毀，「這並不是於2020年的現今社會任何一間盡責企業應有的態度。」