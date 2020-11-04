THE全球大學聲譽排名　港大跌出首50名　清華大學亞洲第2

英國《泰晤士高等教育》THE公布2020年全球大學聲譽排名榜（World Reputation Rankings 2020），香港共有四所院校入圍全球首200間「聲譽」大學，包括香港大學、科技大學、中文大學及理工大學；惟除了新上榜的理大，餘下三校的排名均有所下跌。 本港排名最高的港大，未能入圍全球50強之內，落後於排名第10的日本東京大學、排名第13的清華大學、排第16的北京大學、以及排名40的國立臺灣大學。港大新聘的候任副校長申作軍及宮鵬，正正是清華大學學者。

港四間大學上榜 理大「新登科」

2020年的《泰晤士高等教育全球聲譽排名》由以往的100所，增至200所，被列入排名榜的大學來自的國家或地方，亦由去年的19個，增至30個。

本港是次共有四所大學位列排名榜之內。包括排名51至60的香港大學、排名91至100的科技大學、排名101至125的中文大學，以及排名126至150的理工大學。除了新上榜的理大，其餘三間院校排名皆較2019年下跌。

+ 4 + 4 + 4

東京大學成首十位唯一亞洲院校

全球十強之中，首三排位不變，依次是哈佛大學、麻省理工學院及史丹佛大學；英國的劍橋大學和牛津大學則位居第四及第五位；餘下第六到第九名，分別為加州大學柏克萊分校、普林斯頓大學、耶魯大學，以及加州大學洛杉磯分校；日本的東京大學成功晉身十強之內，比去年升一位。

是次排名若以國家劃分，美國仍然是「大贏家」，200所大學中，有三成院校都來自美國，當中哈佛大學連續10年位居榜首；而英國則屬「第二大國」，有25間大學入圍，劍橋大學排名第四。

清華及北大列全球首20位

至於亞洲區大學排名方面，日本東京大學排名最高，其次為中國的清華大學（全球排名13）及北京大學（全球排名16）。亞洲第四至第七依序為京都大學（全球排名23）、新加坡國立大學（全球排名24）、國立臺灣大學（全球排名40）及首爾大學（全球排名45）。



至於上海的復旦大學、香港大學、新加坡的南洋理工大學，以及上海交通大學，則同時位列在全球51至60。