旅遊氣泡｜自費社區檢測240元　承辦商：政府無補助難傚澳門100元

港府早前宣布設立4間長期的社區檢測中心，便利市民跨境出行，市民每次檢測定價已劃一敲定為240元，包括檢測費及檢測結果證明，料月中啓用。 承辦商之一、香港分子病理檢驗中心主任黃利寶今(5日)於港台《千禧年代》受訪時表示，有別於澳門，政府並無提供補助，遂難以調低至澳門的檢測費​100元，他又估算，按目前定價，倘人流每日少於300至400人，相信會蝕本。 他指，檢測全程10分鐘可完成，料翌日下午可領取報告。但他認為社區檢測相較其他市面服務提供者，並非擁絕對優勢，「因為要去到指定檢測中心。」

當局經招標後已選定4間私營化驗所，各自營運分佈於鰂魚涌、油麻地、沙田及元朗的檢測中心，最快本月中可望投入運作。(資料圖片)

沙田瀝源社區會堂檢測中心的承辦商、香港分子病理檢驗中心主任黃利寶指，現時尚未前往場地視察，他承認時間緊迫，具挑戰性，料下星期將會到場準備。他指，因公司已有早前全民檢測營運經驗，另物資、人手亦已齊備，「所以主要係睇場，睇點安排人流管制。」



他又表示，承辦商需提供採樣人手、協調電腦系統、人流管制等，政府則提供場地及包辦水電，他認為240元的檢測費「真係好抵」，又表示自己公司入標時，非出此價，「其實計唔到」，他續解釋，因有成功承投的公司以此作報價，遂其他承辦商亦需跟從「最低價」提供服務。

若每日人流少於300至400人 相信會蝕本

他指，有別於澳門，政府並無提供補助，遂難以調低至澳門的檢測費100元，他又估算，按目前定價，倘人流每日少於300至400人，相信會蝕本，「如果一日無500個，唔好諗住賺錢」。

檢測流程方面，他表示，市民屆時到場登記後交錢，料全程10分鐘後可完成，翌日下午可領取報告。採樣方式以咽喉拭子及鼻咽拭子進行，另由於深喉唾液屬本港獨有，由於海外或未必認可，故當局仍在討論。

自費社區檢測只需240元，他相信，對中小型實驗室而言難以跟隨調低定價，因他們檢測量不高，難在試劑上節省成本，不過，他認為，社區檢測服務不是有絕對優勢，「始終地點不方便，要去到指定檢測中心。」



4間社區檢測中心分別位於鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂和元朗市東社區會堂。檢測中心將每天上午8時至下午1時30分，以及下午2時30分至晚上8時開放，首階段運作3個月，視乎情況可再延長3個月。

香港分子病理檢驗中心主任黃利寶(資料圖片)

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