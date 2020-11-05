南丫海難｜律政司不會再提控 　遇難者家屬感悲憤：或作私人提告

「南丫海難」至今8年，事件導致39人死亡，92人受傷。港府最新回覆顯示，不再就此對任何人提出檢控。 一直跟進事件的立法會議員涂謹申今(5日)於港台《千禧年代》受訪時表示， 南丫海難屬人為責任，需予追究，認為目前尚未有公義體現，稍後會約見律政司，要求交代，亦會要求公開內部調查報告。 遇難者家屬 徐先生則指，得悉結果後感到悲憤，「無第二個形容詞」，未來或考慮提出私人提告，「想搵返真相」。他又指，過去不少網民對遇難者家屬攻擊質疑，直言感到辛苦，又認為外界惡言相向，是因為「死的不是你們屋企人」。

協助死難者家屬的民主黨立法會議員涂謹申前日（3日）與警方會面，他指警方已取得一名與建造涉事船隻有關的西班牙工程師供詞，並已將最新報告呈死因庭審視，惟律政司認為證據不足不會提出刑事檢控。(資料圖片)

涂謹申表示，4年前見過警方，獲知有線索跟海外證人取證，但當時他們未有向外公布，以免打草驚蛇。他指，得悉警方已前往西班牙取口供及跟進，惜未有突破。前兩天曾和警方會面，他們表明不信服，認為仍有跟進空間。



涂續指，南丫海難屬人為責任，需予追究，認為目前尚未有公義體現。他表示，後續會約律政司，要求交代，亦會要求公開內部調查報告。



遇難者家屬徐先生指，得悉無人需再作檢控，「除了悲憤，無第二個形容詞」但他強調，得悉警方確實有落力調查，籲大眾勿抱有色眼鏡。他又表示，作為家屬，過去8年來感辛苦，因有網民以「陰謀論」猜度，認為他們是「為錢、為利益」，但他認為有如此想法是因為「死的不是你們屋企人」。他又批評，前特首梁振英曾指絕不姑息，但最終並無兌現。



徐先生指，未來有可能會做私人提告，「想搵返真相」涂則補充指，因涉及複雜程序，會詳細考慮。

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