新冠肺炎｜梅窩流動車遲大到市民一度鼓躁　取樽市民未憂遊客續來

本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（4日）單日新增兩宗本地感染個案，均屬於梅窩海景渡假樂園Staycation群組，包括一名參加者，以及一名參加者朋友的同住家人，屬第三代傳播。 食衞局安排流動車輛從今日（5日）起，一連三天於梅窩派發及收集樣本瓶。有貝澳居民特意到梅窩取樽，指東涌開往梅窩的巴士有大批遊客乘搭，對此感到擔心。亦有梅窩居民指，明白市民外遊心情，不能阻止他人到梅窩渡假。

梅窩康樂中心今早10時，已有約6名居民等候流動車輛派發樣本瓶，大部分為長者。（歐陽德浩攝）

梅窩康樂中心今早10時，已有約6名居民等候流動車輛派發樣本瓶，大部分為長者。但流動車輛遲遲未來，途中有居民情緒鼓躁，斥「邊有理由嚟梅窩成個鐘？去東涌兜個圈返嚟都得啦！」

其後約11時半，流動車輛遲到1.5小時才到達地點。職員解釋，因首次前往梅窩，路程頗遠，途中在梅窩碼頭有居民要求取樽，因此耽誤到達時間。

食衞局安排檢測承辦商「Prenetics Limited」前往梅窩及大圍，透過流動車輛派發及收集樣本瓶。（歐陽德浩攝）

希望巴士公司假日加開班次

居於貝澳、已退休的張先生表示，對病毒傳播至梅窩感到擔心，「呢啲郊區咁空曠都有呢啲嘢，點解唔驚？」他指，貝澳往東涌的巴士由梅窩開出，亦有大批市民乘搭相同路線到伯公坳行山，因此特意前來為7名家人，包括兒子及孫子等取樽。

問到是否接受遊客到大嶼山玩樂，張先生表示諒解，指患者亦未必知道受到感染。「呢啲環境冇得話唔歡迎，冇理由唔畀人嚟，唔畀就變死城。」但他希望巴士公司加開不停伯公坳站的班次，避免假日乘客過於密集。

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梅窩居民：不能阻止遊客到梅窩渡假

居於梅窩、已退休的李先生指，從鄉事會的海報得知派樽的消息。他透露，樓上住戶是確診者到訪過的餐廳職員，因此前來取樽求安心。但他不擔心病毒在梅窩擴散，認為病毒已成為香港的風土病，只能跟從指引做好個人衞生。

李先生同樣接受外來的遊客，指不能阻止他人到梅窩渡假。他憶述疫情初期兩星期足不出戶，「慘過坐監倉」，故明白市民出遊的心情，「冇可能心胸咁狹窄嘛。」

食衞局昨日公布，今日起一連三天安排檢測承辦商「Prenetics Limited」前往梅窩及大圍，透過流動車輛派發及收集樣本瓶。市民可於上午10時至下午5時前往索取及交回樣本瓶，費用全免。

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