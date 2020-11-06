港機工程推自願減工時計劃　為期半年變相減薪15%　波及6,000員工

國泰航空早前公布重組和大規模裁員，未被裁員的員工獲發新合約，福利和薪酬大減。繼國泰後，再有航空業向員工「開刀」節流。《香港01》接獲消息，同屬太古集團旗下的香港飛機工程（HAECO），近日向全體員工提出減薪要求，受影響員工明年上半年需減薪約15%，並預告明年全年亦會凍薪，惟管理層同時承諾不裁員。據了解，受影響員工需於本月底前簽署同意書。 港機工程回覆查詢時承認事件，指會向全體員工推出自願減工時計劃，達減薪15%效果。港機強調，自疫情爆發以來，持續面對人手過剩，會盡最大努力保障員工就業。工會則稱，仍正了解事件。

港機內部流傳訊息，指要求員工由明年1月起，減薪約15%，為期半年。（資料圖片）

據了解，港機內部近日流傳訊息，指港機管理層近日曾舉行特別會議。管理層以航空業前景艱難為由，要求員工由明年1月起，減薪約15%，為期半年，詳情有待公布。

有關訊息同時提及，港機管理層承諾不會裁員，但為嚴控成本，明年全年將會凍薪，至於花紅安排則需等到明年3月再作討論。人事部將會向員工發出協議書，據了解，員工需在本月底前簽署。

▼國泰大裁員▼

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港機︰持續面對人手過剩 盡最大努力保就業

港機回覆查詢時承認事件，現時會邀請所有員工，參與自願減少工作計劃，在明年上半年減少工作時數，並減薪15%。在計劃實施期間，經理級以上員工同樣會減薪15%，不過工作如常。

港機表示，現時面對非常艱難的經營環境，在別無選擇的情況下，會於明年上半年推出自願減少工作計劃，以減低明年出現巨大財政赤字的風險和避免大規模裁員。港機現時聘用約6,000名員工。

港機續指，自疫情爆發以來，持續面對人手過剩，情況可能持續至明年，甚至更久。港機有信心航空業能恢復，但預期需時數年，才能恢復至疫情前。雖然航空業面對非常艱難的經營環境，公司仍然維持長遠目標，盡最大努力以保障員工就業及事業發展。

香港民用航空事業職工總會主席李永富稱，工會仍在了解事件。