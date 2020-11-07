四區區議會動議建65公里「港島環島徑」　市民：會行晒成個香港島

四區區議會首次跨區共同動議，要求政府採取必要措施，連接現有海濱長廊及行人道，環繞香港島，組成一條連貫路線，建立「港島環島徑」。港島環島徑計劃長65公里，沿途有70多個景點，途經多個社區。灣仔區議會主席楊雪盈稱，動議是「社會的共同希望」，獲得跨區及跨黨派支持，望民政局及相關部門能盡快協調，落實方案。

四區區議會跨區共同動議，要求政府採取必要措施，連接現有海濱長廊及行人道，環繞，建立「港島環島徑」。（黃穎津攝）

四區區議會代表，包括南區區議會代表司馬文、中西區區議會代表黃健菁、灣仔區區議會代表楊雪盈、以及東區區議會代表陳寶琼今日（7日）在愛秩序灣海濱倡議跨區議會、跨政府部門及與不同民間機構合作，完善「港島環島徑」。

「港島環島徑」計劃將現有海濱長廊及行人道，環繞香港島，組成一條65公里長的連貫路線。（黃穎津攝）

港島環島徑途經70多個景點 環繞香港島

「港島環島徑」計劃將現有海濱長廊及行人道，環繞香港島，組成一條65公里長的連貫路線，沿途包括古蹟、沙灘、海濱、行山徑等70多個景點，途經多個社區。

根據網上調查，在1200名受訪者中，有超過八成都支持環島徑的改善建議。而議案亦獲得跨區及跨黨派支持，建制派及民主派議員皆一致通過動議。灣仔區議會主席楊雪盈稱，動議是「社會的共同希望」，望民政局及相關部門能盡快協調，使環島徑能連接所有路段，並完善沿途配套設施，如增設無障礙和寵物友善路線、增設座椅、水機等，盡快落實方案。

議員促政府盡快落實改善路徑 搬遷水警總部

雖然大部分「港島環島徑」路線已經完成，但還有不少路徑需要改善。鯉景灣選區區議員韋少力批評，位於西灣河碼頭的水警總部大樓已「霸地」超過25年，切斷海濱長廊。她指出該地原被規劃署指定為休憩用地，而警方亦早在2009年於區議會上承諾搬遷，「還返海濱俾居民」。她希望警方能積極尋地搬遷總部，並促政府留意市民需要。東區區議會副主席趙家賢表示，會持續向各個相關政府部門施壓，落實工作，「將海濱還俾香港人」。

劉先生對「港島環島徑」計劃感到開心，他每天都會到海濱長廊散步、釣魚、跑步，吸收新鮮空氣。（黃穎津攝）

住西灣河的釣魚客劉先生對「港島環島徑」計劃感到開心，他稱自己「唔鍾意行街，車又多，唔想行馬路」，故他每天都會到海濱長廊散步、釣魚、跑步，吸收新鮮空氣。同樣住西灣河的鄧先生稱，自己每日也會到海濱長廊散步，亦對「港島環島徑」計劃大力支持。他稱自己喜歡散步，如若計劃成功，會想「行晒成個香港島」。但鄧先生亦指，他在多年前已有耳聞此計劃，但至今仍未落實，對此感到無奈。

鄧先生指，他在多年前已有耳聞此計劃，但至今仍未落實，對此感到無奈。（黃穎津攝）

而住灣仔的許先生夫婦每星期都會抽出3至4天，特地乘車到愛秩序灣散步。許太表示，他們已經退休，「每日都會出嚟行吓，好過日日留喺屋企」。她稱讚計劃「構思唔錯」，不同地段的海濱長廊有其優缺點，如太古地段有廁所、可以休息，西灣河地段則有食肆可以用膳，若能打通各地段海濱長廊，則可融合各地段優勢，吸引更多市民，他們也不必特地乘車前來西灣河。許先生夫婦同樣對步行環繞香港島深感興趣，許太笑稱：「我哋唔怕行㗎，攰咪坐吓囉！」