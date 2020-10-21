元朗區議會721工作小組首開會　將收集資料撰寫報告

元朗民主派區議員今日（21日）在民政署拒絕提供服務下，召開首次「7.21元朗西鐵站白衣人無差別襲擊市民事件工作小組」會議。工作小組共33名成員，由張秀賢擔任主席。 會上，議員表示未來將發信要求港鐵及商戶提供閉路電視片段，以及設立熱線、WhatsApp、Telegram等聯絡方法，邀請證人提供各種證據。

將邀請不同人士發言 重組當日事件時序

民政署認為小組議題不符合《區議會條例》第61條所規定的區議會職能，因此不提供會議場地及服務，因此今次會議是在石景澄議員辦事處內舉行。

工作小組的職能為調查721白衣人事件真相、撰寫報告，以及邀請相關人士出席會議，就事前、事件及事後所見所聞提供資料。由於721事件有不同版本，收到資料之後，小組可以利用資料來重整事件的時序。

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會上有建議可提出法律行動包括向嫌疑人提出私人檢控，或要求港鐵交出證據，張秀賢指鑑於部份人士或會被控告暴動，因此任何行動應以保護相關人士為先，部份事主或無法出席會議，而私人檢控、司法覆核是可以採取的方向。

工作小組將發信邀請港鐵出席下次會議，並將邀請港鐵及商戶提供閉路電視片段。

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區議員建議邀請範圍 包括港鐵、鄉委會主席等

元朗721事件有不少傳聞，當中包括涉及鄉紳及黑社會，有議員希望邀請各鄉事委員會主席出席會議，讓他們有澄清機會。另外亦有警黑勾結、警方失職等傳聞，有區議員希望邀請警方及監警會到會議交待。

721當日在場人士或會被控暴動，有議員擔心邀請身處現場人士出席，會令他們曝光。小組建議如有街坊希望作證，要有保護身份的措施，例如以視像方式作證。