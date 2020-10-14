九龍城區議會拒鄧炳強出席　民政局︰不滿和遺憾企圖關上溝通大門

九龍城區議會本周四（15日）舉行會議，警務處處長鄧炳強原定出席，不過14名當區區議員聯署拒絕他到訪。鄧炳強今日（14日）特別會見記者主動回應事件後，民政事務局晚上發出新聞稿，表示對區議會做法「不滿和遺憾」，批評做法是「企圖關上與政府部門交流、溝通和合作的大門」。 九龍城區議會主席蕭亮聲回應表示，警務處一直只是透過九龍城民政事務處，單方面通知區議會到訪安排，包括堅持安排十多名警員在會議室內外候命，從無溝通空間。

民政事務局晚上發聞稿表示，就十四位區議員聯署剔除警務處處長到訪，並「作出失實指控」，局方表示「不滿和遺憾」，認為做法是企圖關上與政府部門交流、溝通和合作的大門，亦無助於推動地方行政工作。

部門首長至少到十八區一次

局方指，按既定安排，部門首長會在區議會任期內至少出席十八區區議會的會議一次，親自聽取意見。警務處處長擬在明日出席九龍城區議會會議，正是為了貫徹這安排。「再次呼籲區議員聚焦地區民生事項，以和平理性、相互尊重的態度，務實地就地區事務向政府提供意見。」

九龍城區議會主席︰公道自在人心

九龍城區議會主席蕭亮聲表示，警務處一直只是透過民政事務處，單方面知會區議會到訪安排，警方從未直接聯絡他或任何一位區議員商議議程主題及有關安排等，無溝通交流空間。

他質疑，鄧炳強說自己在會議上是一人對十四人，惟警方一直堅持安排多名警務人員在會議室內外候命，警方人數不只十四人。就鄧炳強批評區議員的講法，蕭亮聲認為「公道自在人心」。至於當區指揮官則未有被剔除議程名單，仍可出席。

鄧炳強今日下午（14日）特別會見記者主動回應事件，連串批評聯署區議員是擔憂他「講真說話」、「正義」、「道破謊言」，指「佢哋有14個人，我得一個，你驚咩呢？」他指，拒絕他出席區議會是令市民失望，「一個區議會竟然連官員出席對話嘅勇氣都無。」