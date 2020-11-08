新冠肺炎｜今增10宗確診　17日來再破雙位數　累計9大埔居民染疫

衞生防護中心公布，本港今日（8日）新增10宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，包括7宗輸入個案及3宗本地源頭未明個案，包括一名住在大埔寶雅苑的50歲男子。另外兩宗本地個案分別住愉景灣倚濤軒及元朗翠苑。 過去1周內累計已有9名住在大埔的居民確診新型肺炎，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱不排除該區有隱形傳播鏈。另外，本港暫有少於10宗初步確診個案。

本港近日的確診宗數徘徊在10宗以下，今日錄得10宗新個案，是隔逾兩周再錄雙位數增幅。新增的三宗本地源頭不明個案，綜合衞生防護中心昨日（7日）公布的資訊，第5372號個案、38歲外籍女患者住愉景灣倚濤軒，於中環冠君大廈上班；第5373號、42歲女患者住元朗翠苑，是巴基斯坦籍家庭主婦，丈夫10月中自巴基斯坦返港後確診，但婦人聲稱與丈夫無接觸，當局仍在調查詳情。

而第5375號個案、50歲男患者則住在大埔寶雅苑，是過去1周內同區第9名確診者，男病人在灣仔告士打道光大中心上班，其妻在聖公會主風小學任職老師，學校需暫時停課。

7輸入個案涉4外傭

7宗輸入個案患者年齡介乎20至50歲，分別從印尼、法國、菲律賓、塞爾維亞及肯尼亞抵港，其中有4人是外傭，均報稱無病徵，包括來自印尼的28歲女子、來自肯尼亞的49歲女子、以及分別33歲及24歲來自菲律賓的兩女。

另外有來自法國的兩名患者，43歲男子及50歲女子，報稱入住九龍城巴豪苑。法國被港府界定為高風險地區，入境者必須於酒店強制檢疫，惟該禁令於10月26日始生效，此兩名患者於10月24日從法國乘坐QR818入境。

當局透露，第5369及5370號個案患者是從等候檢測結果中心、青衣華逸酒店送院，而第5374號個案雖屬輸入個案，但從檢疫中心送院，未知患者與其他確診個案是否有關連。

11月8日，已有9名大埔居民確診新型肺炎。（香港01製圖）

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼