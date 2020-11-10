電費調整｜基層團體促減電費　商戶指市道差望有補貼

疫情下市民要適應返工返學新常態，居家抗疫時間大增，加上今年異常酷熱，電費亦隨之增加，有市民更在社交平台分享收到一張總價逾萬元的「天價電費賬單」，較上期貴近三倍。 兩間電力公司今日（10日）宣布凍結明年電費，有團體認為，基層市民疫情下收入大減，而兩電今年仍有盈餘，「無可能仲要加」，反而應直接減電貴，紓解民困。另外，亦有商戶對消息感到歡迎，惟坦言現時市道差，生意難做，望政府提供電費補貼。

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民間監察公共事業聯委會發言人蔡耀昌認為，疫情沒對兩電造成太大影響，「都係有賺錢」。他說，普遍港人因疫情留家時間長了，「在家工作、在家學習」，家居用電量反而有所增加，支出上升。他認為，凍結電費不足以紓解民困，認為兩電應直接減電費5至10%，或提供大幅度的折扣優惠。

關注綜援低收入聯盟成員李芝融指，基層疫情下生活百上加斤，應直接減免電費。（資料圖片）

關注綜援低收入聯盟成員李芝融亦認為，疫情下失業率持續上升，基層過去一年收入大減，電力是日常生活必須品，加上作為公共事業，「有盈餘無可能仲要加」。雖然中電日前宣布向80萬家庭派發消費券，但他認為直接減免電費才能真正惠及基層。他又指，不少劏房戶遭業主濫收電費，促政府盡快作出規管。

商戶：望政府提供電費補貼

位於葵涌的洗碗工場「洗碗易」，場地佔4,000多平方呎。負責人時景怡（Ann）表示，工場耗電量大，即使已使用較省電的蒸氣爐、LED燈等，但電費開支仍佔其營運成本一至兩成，每月電費達五位數。她直言，對電費凍結「感開心」，各行各業現時大受影響，「無理由仲加」。

政府向每個合資格電力非住宅戶口提供為期8個月的電費補貼，則在今年3月至10月期間的用電量，提供每月75%的電費補貼，每戶每月補貼上限為5,000元。Ann表示，每月可全取5,000元，但今個月起已沒有補貼，受疫情重創下，生意減少，為了吸客不敢把成本轉嫁客人，只能自己「硬食」，希望政府為商戶提供新一輪電費補貼，維期至少半年，度過疫情難關。

位於灣仔駱克道、佔地三層的燈飾舖負責人李小姐表示，數年前已轉售慳電膽LED燈，電費僅佔其成本約5%，每月平均電費約2至3萬元，較從前的5至6萬元電費，節省一半電費。



燈飾舖一星期7天均會開門營業，員工亦有十多個，李小姐面對這一年多來社會運動及疫情接連影響，生意額較去年社會運動前下跌2至3成，一直沒有好轉，只能靠優惠及服務吸客，暫未考慮縮短營業時間或精簡人手。



為了節省部分電費，她於營業時不會把店內燈飾全開，除了較吸睛的櫥窗位，店內其他燈飾在有客人時才會按需要開燈。對於明年電費凍結消息，李表示歡迎，「唔洗多一個負擔」，亦期望政府會推出補貼「幫補」。